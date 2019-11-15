特朗普揚言對華加稅 恐殃及聖誕消費

商務部：中美討論取消關稅

路透社引述多名貿易專家及接近白宮的消息人士稱，特朗普針對的是原定於12月15日對1560億美元中國輸美商品加徵15%關稅的計劃。美國前商務部高官、戰略與國際研究中心貿易專家賴因施（William Reinsch）表示，特朗普政府希望在可能的情况下避免12月15日加徵關稅，因為在聖誕前夕這樣一個敏感時刻，加稅會對消費者產生嚴重衝擊，影響恐超以往。他與其他專家預計，中美將在這個時間點前達成協議。

中國商務部發言人高峰昨透露，中美正在就關稅取消的幅度深入討論，表示若雙方達成第一階段協議，關稅取消的幅度應充分體現該協議的重要性，而其重要性應由雙方共同估量。高峰重申，貿易戰由加徵關稅而起，也應由取消加徵關稅而止，這是雙方達成協議的重要條件。

華增購大豆 允華禽肉進口

除關稅外，中美談判的另一障礙涉及農產品採購。《華爾街日報》報道，目前雙方希望敲定特朗普上月提出的有限貿易協議。特朗普早前稱，中國已同意每年購買至多500億美元的美國大豆、豬肉和其他農產品。不過報道引述消息人士稱，中方對在協議中寫入具體數字保持謹慎，而希望協議有一定靈活性，以備在貿易局勢再次惡化時，中國可隨時停止購買。

不過，中國採購美國農產品的行動仍在繼續。路透社援引消息人士報道，中國進口商本周新購買了7艘美國大豆船貨，將分別在12月和1月付運。中國海關總署和農業農村部昨亦發布聯合公告，即日起解除對美國禽肉進口限制，允許美國禽肉進口。2015年美國發生禽流感，中國禁止從美國進口禽肉至今。

（綜合報道）

（中美角力）