金磚論壇 習近平：全球化遇逆風 中國巴西簽9協定 華企投資鐵路

與博索納羅的會晤，是習近平一個月內第二度與博索納羅互動。博索納羅上月24日至26日在任內首次國事訪問中國。新華社報道，在13日的會晤中，習近平特別提到剛剛結束的第二屆上海進博會，說巴西參展方的成交額比上屆增長3.6倍，成績喜人。中巴作為東西半球最大的新興市場國家，擁有廣泛共同利益。習近平強調，中巴都是大國，雙方要保持戰略定力，堅持相互尊重、平等相待，加強交往，築牢互信。要相互開放市場，探討就農產品、鐵礦石、原油等基礎性產品建立長期、穩定、直接的供應渠道。

巴西總統：華是第一大貿易伙伴

博索納羅表示，中國是巴西第一大貿易伙伴，巴中合作對巴西的未來發展具有日益重要意義。巴中經濟具有很強互補性，合作領域日益拓展。巴方歡迎中國企業來巴投資，在基礎設施建設和鐵礦石，油氣等能源領域加強合作。巴方重視中國開放市場帶來的重要機遇，希望擴大雙邊貿易，推動更多巴西農產品進入中國，巴方也願為中國企業和產品進入巴西提供良好條件。

聖路易斯港項目 涉十億計美元

會談後，兩人共同會見記者，並見證包括政治、經濟、貿易、農業等領域的9項協定和諒解備忘錄簽署。路透社引述消息人士稱，中國交通建設（01800.HK）將公布對巴西北部聖路易斯港投資數以十億美元。這是巴西今年最大外來直接投資項目，有關公告將於金磚國家本月較後時間在巴西第二大城市里約熱內盧舉行領袖峰會期間宣布。中交建的投資不涉及巴西本土公司的控股權轉移，但中交建投入資金擴大貨櫃港運作後，將可能持有相關業務的權益。另一項投資將是一個鐵路項目。

巴西媒體The Rio Times昨引述巴西經濟部長保羅·蓋德斯表示，巴西政府正在研究與中國建立自由貿易區的可行性，通過中國融入全球市場。蓋德斯認為，就算未來巴西減少對中國的貿易順差，巴西出口卻可望成長50%。

習批保護主義霸凌主義「逆流而動」

13日，金磚國家工商論壇閉幕式在巴西利亞舉行。習近平、博索納羅、俄羅斯總統普京、印度總理莫迪、南非總統拉馬福薩一同出席。習近平在會上致詞稱，當今世界既充滿機遇，又有不少挑戰。指出經濟全球化遭遇逆風，保護主義、霸凌主義逆流而動，衝擊國際貿易和投資，加劇世界經濟下行壓力。他又強調，金磚國家新工業革命伙伴關係是下階段金磚經濟合作的一個重要部分。要敢於先行先試，爭取在創新、數字經濟、綠色經濟等領域取得成果，助力5國經濟實現高質量發展。

「金磚國家新工業革命伙伴關係」最先由中國倡議。2018年7月，南非金磚峰會將「建設金磚國家新工業革命伙伴關係」寫入該次會議的宣言。宣言稱，新工業革命伙伴關係旨在深化金磚國家在數字化、工業化、創新、包容、投資等領域合作，最大程度把握第四次工業革命帶來的機遇，應對相關挑戰。

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