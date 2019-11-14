「馬首」回歸圓明園 十二獸首尚缺五 何鴻燊捐贈 「澳門回歸20年獻禮」

圓明園馬首銅像，為清代圓明園長春園西洋樓建築群海晏堂外十二生肖獸首噴泉主要構件之一，由意大利籍宮廷畫家郎世寧設計，融合東西方藝術理念與設計風格，乾隆年間由宮廷匠師精工製作，以精煉紅銅為材，用失蠟法一體鑄造成型。1860年英法聯軍入侵北京，圓明園遭劫掠焚毁，馬首銅像與其他11尊獸首銅像遺失海外。十二生肖代表十二個時辰，景觀「大水法」前的這12座人身獸首銅像會按其代表的十二時辰，依次輪流噴水報時。馬首位於噴泉左方，排第3，代表「午時」；每天正午，馬首噴水時，十二銅像會同時噴水。

偕6獸首亮相「文物回歸展」

澎湃新聞報道，昨日在北京國家博物館內，「賭王」何鴻燊委託女兒何超瓊將馬首捐贈給國家文物局，並與其他6尊獸首銅像一同在「回歸之路—新中國成立70周年流失文物回歸成果展」亮相。展覽至11月27日結束後，馬首銅像將入藏北京市圓明園管理處。馬首也是首尊回到圓明園收藏的獸首。截至目前流失在外159年的十二生肖獸首，尚有龍、蛇、雞、狗、羊首沒有回歸。

專家：工藝無特別 價值在見證罪惡

何鴻燊2003年曾捐出人民幣600餘萬元，協助中國當局從美國購回豬首銅像。2007年，在中國高度關注並表明反對拍賣下，何說服香港蘇富比勿將馬首拍賣，並以6910萬港元將其購下，置於旗下新葡京酒店展出。何超瓊昨稱，馬首伴隨澳門12年，在傳遞愛國精神的同時，也見證了「一國兩制」在澳門的成功實踐。捐出馬首也是向新中國成立70周年和澳門主權移交20周年獻禮。國家文物局局長劉玉珠則讚揚何鴻燊為搶救流失文物作出重要貢獻。

對於被炒至數千萬元的圓明園獸首，國家文物局一直反對公開拍賣，希望以適當方式追回。中國文物學會名譽會長、國家文物局古建築專家組組長羅哲文生前曾表示，「作為龐大的圓明園建築無數構件之一，圓明園大水法中的十二生肖本身價值並不重大，其工本、工藝等並不特別，也就是噴水龍頭而已。」他認為十二生肖很難談得上是國寶，其最大價值是見證「罪惡」，承載民族情感。