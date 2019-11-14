習抵埗 巴西唱好中國經驗

新華社報道，專機抵達巴西利亞機場時，習近平和夫人彭麗媛步下舷梯，巴西政府高級官員在舷梯旁迎接。巴西空軍基地司令向習近平夫婦敬禮，空軍號手吹號致敬。禮兵沿紅地氈兩側列隊行注目禮。

「中國在金磚國家中角色關鍵」

金磚5國包括巴西、俄羅斯、印度、中國及南非。今次5國國家領導人會晤將於13至14日在巴西利亞舉行，峰會主要議題包括加強科技創新合作、推動數碼經濟合作及打擊有組織犯罪等，亦會討論在全球貿易保護主義及單邊主義抬頭下，如何聚焦創新促進經濟增長。央視新聞昨引述巴西政界、經濟界人士表示，金磚國家合作有助維護全球多邊貿易體制，更好地代表新興市場國家和發展中國家利益。巴西公民和社會行動部長特拉說，金磚機制可讓發展中國家團結在一起，中國在其中扮演重要角色。

特拉又說，中國飛速發展和現代化讓人印象深刻，中國的成功對全球來說都是範例，「我們要借鑑中國的成功經驗，還希望巴中進一步加強各領域合作」。早前有消息稱，習近平將與巴西總統博索納羅會晤，並簽署多領域合作文件。

右翼主張的博索納羅又被稱「巴西特朗普」，競選總統前曾發表反對中國投資的言論，並指「中國不是在巴西買東西，而是買起巴西」。不過他今年1月上任後，態度有所轉變，上月更國事訪問中國，之後中方表明有意擴大巴西產品進口。