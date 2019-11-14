台學者失聯15月 國台辦確認扣查 涉危害國安 陸委會：相關3案全無通報

台師大退休教授 去年8月失聯

施正屏退休前在國立台灣師範大學國際人力資源發展研究所工作，中央社昨引述台師大回應稱， 施在校教學情况正常，無特別情况，但去年2月從台師大退休後，就未與學校及研究所有聯繫。校方表示，日前接獲媒體及外界告知施正屏可能的近况，校方曾主動關心家屬，但家屬保持低調，不願對外多說，校方對後續情况不清楚。

據台師大國際人力資源發展研究所網頁資料，現年56歲的施正屏是美國康涅狄格大學經濟博士，研究專長包括計量經濟學、組織行為、專案管理、策略管理。去年8月起在中國大陸失蹤，至昨日陸方確認受查，相隔1年3個月。中央社早前引述消息報道，大陸方面以涉及國安理由，將施關押北京。

另外，現年60歲的高雄市兩岸關係研究學會理事長、南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹去年7月底前往福建省泉州市參加「兩岸食品交易會」，入住廈門一間酒店，翌日退房後即告失聯。直至今年9月25日，國台辦證實蔡金樹因涉嫌從事危害國家安全的活動被大陸有關部門依法審查。

至於40餘歲的李孟居，今年8月底到香港旅遊，其後入境深圳後失聯；及至9月11日，陸方證實李孟居因涉嫌危害國安被查。他曾上傳解放軍深圳集結的照片予屏東枋寮鄉長陳亞麟，他本人是該鄉鄉政顧問。

國台辦昨日上午舉行例行記者會，被台灣記者問及3人現况及所犯何事時，馬曉光說：「3個案例都是因為當事人從事涉嫌危害國家安全的活動，被大陸有關部門依法審查。有關部門嚴格依法辦案，已經通知他們家屬，並根據法律規定保障他們各項合法權利。」他又稱，陸方一直依法打擊危害國家安全的犯罪活動，「是正常的執法行為，並沒有說一段時期顯得很多，或者顯得很突兀」。

兩案啟審判程序 陸稱已通知家屬

中央社報道，台陸委會對國台辦證實3台人因「涉嫌違害國家安全」遭有關部門「依法審查」作出回應，稱施正屏、蔡金樹、李孟居等3案，陸方都未向台方作人身自由限制通報，且據了解，其中被關押時間最長達1年3個月，陸方才「被動說明」案件偵審進度，但對具體案件的司法程序進行、相關訴訟權益保障等，還沒清楚說明。陸委會表示，將持續與相關機關及家屬聯繫，關注案件進展及提供協助。

陸委會指無說明訴訟權益保障

海基會昨呼籲對岸應通報關押地點與當事人狀况，以利盡快安排家屬探視與律師協助，維護當事人權益。據台灣海基會統計，蔡英文政府2016年5月執政起至今年9月，海基會受理台人赴大陸失聯案有149宗，有67宗無法取得具體行蹤消息。

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