雙十一成交勁 華為79分鐘破10億 國產手機家電熱賣 格力5分鐘逾億

昔清貨尾 今新品發布日

內地「觀察者網」引述天貓相關負責人表示，與11年前的首個天貓「雙十一」主要賣清倉尾貨相比，如今「雙十一」已成為眾多一線品牌為中國消費者發布度身訂做新品的日子；今年參加「雙十一」的1000多萬款商品中，逾100萬款是新品。天貓昨公布「雙十一」全天成交總額達2684億元，與去年的2135億元相比增長26%，但增速放緩。京東總成交額超2044億元，較2018年的1598億元增長近28%。其中在京東手機品牌銷售額排行榜中，iPhone居首，其次是華為和榮耀（華為子品牌）。

京東手機銷售榜iPhone居首

綜合各電商平台數據，國產手機家電今年銷量走強，在成交額破億品牌中佔比近八成，其中華為以1小時19分鐘衝破成交額10億大關，小米手機10分鐘成交額即超去年全天，格力智能家電5分鐘成交額破億，美的智能家電10分鐘破億。

而主要針對三線以下城鎮和農村地區消費者、今年強勢崛起的電商平台「拼多多」透過公開信表示，「沒有更多『雙11數據』對外披露」。公開信寫道，「人們都很關心數字和宏大的事物，但我們連實時數據大屏還未曾來得及搭建，公司上下都在急着補貨、比價和補貼，走廊裏的橫幅和氛圍花籃也還沒來得及擺，這一天就這樣過去了」，僅透露11日零時16分，其平台汽車銷量破1000輛，來自貧困地區的農產品銷售增速超過220%。11月1日至11日，該平台售出新款iPhone手機逾40萬部。

據中新社報道，「90後」今年成為天貓平台上的主要消費年齡群，消費比例佔43.1%，「80後」佔32%，「00後」和「50後」分別佔7.5%和0.9%。最受「90後」和「00後」歡迎的商品包括手機、褲子、護膚品、休閑鞋和筆記電腦。

廣東消費額冠全國

另外，廣東人消費額位居全國首位，達319億元，較去年的253.39億元增長了26%。江蘇、浙江消費額緊隨其後。以城市計，廣州消費80.7億元位居全省第一，其後依次為深圳的79.2億元，東莞市的33.4億元、佛山市的26.1億元和惠州市的13.1億元。