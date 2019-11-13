北京戰略學者：港局或陷多輸狀態

料街頭暴力升級 政府治權失控

王湘穗認為，目前香港街頭暴力升級，雖不至於出現戰亂，但很有可能出現重大暴力和政府治權的失控。「會出現武鬥、恐怖襲擊等。政府極端弱勢、民族種族（粵語和非粵語族群、本土與內地族群）的極端對立，並導致經濟凋敝，精英外流。」他稱，西方政治文明及三權分立互相制衡的生態，從未在香港形成，呼籲全體市民自律止暴制亂的可能性幾乎為零，故香港未來也只剩下持續惡化或內地強行干預兩種途徑。

王湘穗認為，香港問題目前正在進入「多輸」的狀態。但若事態發展不利於香港及中國重大利益，內地仍會果斷出手恢復秩序。他認為，內地介入香港問題，負面結果之一是以美國為首的來自西方的一輪新的制裁。但就戰略而言，這些並非是一個國家所不可承受。「因為這會使對方覺得這是一個可以動員（資本主義國家）對抗（社會主義國家）的機會。可能會出現壁壘式變化。」他又說，「香港有可能成為中美之間對抗的若干個觸發點之一。」

港將面臨憲政自由度收縮

王湘穗稱，一旦根據《基本法》18條內地介入香港事務，意味着內地的法律都可以在香港實行。香港在一定程度上將面臨憲政自由度極大的收縮。事實上國務院港澳辦主任張曉明上周發文解讀四中全會《決定》精神時，已解釋「依法行使憲法和基本法賦予中央的各項權力」，是包括向特首發出指令權、對特區高度自治的監督權等10項權力。

明報記者