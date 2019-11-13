北京戰略學者：港局或陷多輸狀態

【明報專訊】香港反修例風波延燒5個月，社會陷入極度動盪不安。前解放軍空軍大校、北京航空航天大學戰略問題研究中心主任王湘穗接受本報採訪時指出，香港政治格局正在快速走向敘利亞化或烏克蘭化；認為不論內地是否強行介入，都非香港經濟和未來發展所能承受。
料街頭暴力升級 政府治權失控
王湘穗認為，目前香港街頭暴力升級，雖不至於出現戰亂，但很有可能出現重大暴力和政府治權的失控。「會出現武鬥、恐怖襲擊等。政府極端弱勢、民族種族（粵語和非粵語族群、本土與內地族群）的極端對立，並導致經濟凋敝，精英外流。」他稱，西方政治文明及三權分立互相制衡的生態，從未在香港形成，呼籲全體市民自律止暴制亂的可能性幾乎為零，故香港未來也只剩下持續惡化或內地強行干預兩種途徑。
王湘穗認為，香港問題目前正在進入「多輸」的狀態。但若事態發展不利於香港及中國重大利益，內地仍會果斷出手恢復秩序。他認為，內地介入香港問題，負面結果之一是以美國為首的來自西方的一輪新的制裁。但就戰略而言，這些並非是一個國家所不可承受。「因為這會使對方覺得這是一個可以動員（資本主義國家）對抗（社會主義國家）的機會。可能會出現壁壘式變化。」他又說，「香港有可能成為中美之間對抗的若干個觸發點之一。」
港將面臨憲政自由度收縮
王湘穗稱，一旦根據《基本法》18條內地介入香港事務，意味着內地的法律都可以在香港實行。香港在一定程度上將面臨憲政自由度極大的收縮。事實上國務院港澳辦主任張曉明上周發文解讀四中全會《決定》精神時，已解釋「依法行使憲法和基本法賦予中央的各項權力」，是包括向特首發出指令權、對特區高度自治的監督權等10項權力。