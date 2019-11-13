王金平退選 宋楚瑜決定選總統 料宋今宣布 分析：或有利蔡英文

王：邁入人生新階段

王金平自3月7日宣布參選台灣總統以來，歷經多次變化。先是對國民黨不滿，退出黨內初選；之後與鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲「結盟」，爭取參選機會；最後是尋求政黨提名參選，等待親民黨的總統推薦門票。中央社報道，王金平昨舉行臨時召開記者會，稱前日下午親民黨已經開會，做了最後決定，親民黨秘書長李鴻鈞也安排他與宋楚瑜通話，宋楚瑜向他告知決定參選。王金平表示抱歉，稱很遺憾在參選總統的路上，他沒有取得最後的機會；「今天並非是結束，而是邁入他人生的下一階段，繼續奉獻讓台灣更好。」

《中國時報》報道，親民黨主席宋楚瑜將在今天宣布投入總統選舉，並向外界公布副手。該副手雖非政治圈中人，但是在其專業領域中頗具名氣、已從工作崗位上退休，由於對於台灣仍有許多理想，在宋楚瑜提出搭檔邀請後欣然應允。

宋楚瑜副手料非政圈中人

國民黨參選人韓國瑜競選辦公室昨稱，王金平雖退出2020總統大選，但仍是韓營尊敬的公道伯、永遠的立法院長，韓營希望所有的國民黨志同道合伙伴，能以「下架蔡政府」為共同目標，攜手一起努力。《聯合報》又引述韓國瑜談宋參選稱，他一直肯定宋的行政專才，宋是否參選，他都予以尊重。蔡英文則表示，每個人都有參選的權利，同樣道理，若宋楚瑜有意競選，民進黨以及她本人都予以尊重。

如現年77歲的宋楚瑜今日宣布參選，將是他第五次參選台灣總統。此前，宋楚瑜從2000年以無黨籍身分參選，到成立親民黨後，在2004年（任連戰副手）、2012年、2016年也曾投身選戰，但都是以失敗告終。2016年蔡英文上台後，曾兩次邀請宋楚瑜擔任領袖代表，參加亞太經合組織（APEC）經濟領袖會議；並特聘宋楚瑜為總統府資政，被視為宋楚瑜與綠營關係友好的標誌。

蔡英文兩邀宋任代表出席APEC

中評社報道，無黨籍桃園市議員牛煦庭認為，宋楚瑜對台灣大選選情的影響，就要看宋的兩套劇本怎麼演。第一套劇本，宋楚瑜成為中間選民的疏洪道，對蔡英文的影響會大於韓國瑜，對政府不滿也對韓不放心，選票會集中到自己身上。第二套劇本就是，宋出來選，一路壓制韓國瑜，那就是幫蔡助選，把韓殲滅。他說，不論哪一套劇本，重點是看宋楚瑜講什麼、用什麼渠道來傳播想法與理念。

不過，《中時電子報》前日刊發社論稱，宋楚瑜參選在主觀上無意幫助綠營，但在客觀上可能有利蔡英文。而前國民黨立委蔡正元則提出相反看法，風傳媒引述他說，宋楚瑜近期跟蔡英文走得近，雖然早期是藍軍背景，但對藍軍的影響力不如預期；而且宋楚瑜消失多時，已經被遺忘，反而是中間選民可能因此修改投票傾向，降低蔡英文支持度。

（綜合報道）

（台灣大選）

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