遏美打擊得力 華為頒奮鬥獎出雙糧

《北京青年報》引述內部通知稱，華為決定向應對美國打擊遏制作出貢獻的員工頒發「奮鬥特別獎」，為體現公司激勵導向，根據華為董事常委會決議《關於頒發奮鬥特別獎的決議》，發放對象為2019年11月1日在職的華為員工，不含2019年年中績效為C/D、違反競業協議、有BCG經濟類違規或信息安全一級違規等特殊情况。

擬再發22億獎勵組件員工

「奮鬥特別獎」發放標準基線為員工的一個月基本薪金，取自2019年10月當月基本薪金，並結合2019年1月1日至11月1日出勤折算系數。獎金在2019年11月底前隨工資合併計稅發放。

同時，華為還宣布要為參與國產組件的人員發放20億人民幣獎金，對象為保障業務連續的員工，不過具體發放措施尚未公布。

耿爽斥美造謠華為竊非盟數據

另外，外交部發言人耿爽昨主持外交部例行記者會時，被問到「美國政府首席技術官克拉齊奧斯在葡萄牙召開的2019年網絡峰會上繼續勸阻其他國家使用華為設備，並稱中國政府5年來一直利用華為電信設備竊取非盟數據。」

耿爽回應稱，去年以來，西方媒體多次炒作「中國監聽非盟總部」一事。對此，多位非洲國家領導人和非盟委員會主席已公開予以批駁。所謂「中國監聽非盟總部」純粹是西方媒體捏造出來的假新聞，早已被非洲朋友扔進「垃圾箱」。此次美方官員罔顧事實，再次炒作，完全是別有用心，令人不齒。

他表示，對於美方的謠言，中方堅決反對，非洲朋友也不會接受。還是那句話，請美方不要高估自己的造謠能力，也不要低估別人的判斷能力。