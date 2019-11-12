環團：處理快遞包裝廢物年用15.6億

2018年940萬噸 2025年4127萬噸

綠色和平報告指出，中國各類快遞包裝材料消耗量，已從2000年的2.1萬噸增長到2018年的941.2萬噸。在特大城市，快遞包裝垃圾增量，已佔生活垃圾增量93%，部分大型城市則為85%至90%。若不施行有效措施控制，2025年將達到4127萬噸。

報告說，快遞包裝材料可以劃分為紙類和塑膠類。去年中國共消耗紙類快遞包裝材料856萬噸，塑膠包裝材料85萬噸，分別佔比91%和9%。其中快遞紙箱類包裝廢棄物只有不到5%被重複使用。而快遞塑膠包裝，包括塑膠袋、珠光帶、填充物等，因為價值低不會被拾荒者收集進入非官方回收管道，而上海等城市亦將之視為乾垃圾，排除在官方回收系統之外。

膠類再生成本高 99%未回收

塑膠類快遞包裝因回收困難，再生成本高、利潤低，造成當前約99%被混入生活垃圾，被焚燒或填埋處理，進而浪費資源、污染環境。綠色和平估算，若不採取有效措施，至2025年中國填埋快遞包裝將達到609萬噸，處理費用達42.9億元。