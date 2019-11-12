擬升古城知名度 被批於史無據嘩眾取寵 郭靖黃蓉義守襄陽塑像難產

支持者稱成武俠文化載體

對於以郭靖、黃蓉雕像促進當地旅遊文化發展的想法，《湖北日報》旗下襄陽網做了現場調查，當地多數民眾認為，這是傳承展現武俠文化一個好載體，或將成為襄陽又一標誌雕塑。一些官員和專家也認為，襄陽歷史文化名人眾多，但有文化共識、能帶動流量、有市場號召力的寥寥可數。

2014年已完工 形象落差惹批

據襄陽市文化學者陳新劍表示，以郭靖黃蓉雕像帶動當地文化旅遊產業的想法，起源於2012年旅遊企業提出，以金庸的《射雕英雄傳》《神雕俠侶》小說中郭靖、黃蓉義守襄陽故事為原型，雕刻《射雕情緣》塑像，放置在古城牆附近，作為漢江旅遊風光帶夜景亮化工程的人文景觀之一。

而消息曝光後，迅速在網路上引發熱議。贊同者認為，此舉將為襄陽增加又一旅遊景點，大幅提升襄陽知名度；反對者則認為於史無據，有嘩眾取寵之嫌。

2014年後，襄陽市旅遊部門提出「二次創業」目標，郭靖、黃蓉雕像又一次被提上議程。當時，由旅遊企業投資塑造的雕像已經完工，暫時存放在倉庫，只待批准後與市民見面。當時設計的《射雕情緣》塑像高6米，人物高度不到4米，沒有採用影視劇形象，而是另起爐灶全新設計塑造。有見過雕像的人士表示，倉庫中的郭靖、黃蓉像，也許與很多人心目中的期待有差距，結果有可能「網紅」沒蹭成，反倒遭遇罵聲一片，形成輿情熱點。因此有美術界人士提出雕像的藝術性還需要再提升。

涉古城保護區 決定選址成難關

而關於選址問題，亦是導致項目無法落地的主因。據悉，在最早的規劃方案中，郭靖、黃蓉雕像擬放置在臨漢門外的小北門廣場。當時有人提出：這裏場地太過狹小，容易擁堵人行通道。後來，規劃放到夫人城下的西廣場處。但有專家明確指出，那裏屬於古城保護範圍內，不能隨意放置建築物。最後，有人提議放到面積較大的臨漢門公園。此處前臨漢江，後有古城牆，視覺效果較佳。不過，時至今日，有關爭議仍未有結果，塑像工程被暫停。