哈佛榮休教授傅高義：中日應直面歷史尋癥結

傅高義與中大前校長、社會學榮休講座教授金耀基昨就新書內容對談。金耀基介紹，2012年當年中日關係因日本國有化釣魚島跌至冰點，傅高義因此動念，開始準備該書的寫作，希望透過書寫中日交流史讓兩國民眾更加了解彼此，令兩國關係得以改善。

促日認二戰錯誤 華認日援助

傅高義指出，中日關係改善的關鍵在於兩國「直面歷史」（face history）。他表示，民眾終會知道「正確的歷史」，了解了「正確的歷史」，才能思考問題何以存在。日本應該承認在二戰中的錯誤，而中國要承認日本在過去40年對華經濟援助的貢獻。而現實中，中日各自國內的愛國主義讓兩國在戰爭歷史上糾纏不止。

籲愛國主義適度 過激將失控

傅高義認為，一定程度的愛國主義是一國處理好、以及推進與他國關係的基礎，「領導人先要表明自己是一個愛國主義者，有這個基礎，比較容易和持不同看法的國家聯絡好（交好）」。對於中國政府利用日本侵華歷史來激發民眾愛國主義情緒，傅高義表示可以理解，但愛國主義若過於強烈，有失控風險。他又表示，期待中國國家主席習近平明年對日本的訪問可令中日關係更好。

至於美國角色會如何影響中日關係發展，傅高義認為，美日同盟關係的影響不可忽視，日本要和中國搞好關係，「在美日同盟關係範圍內有很多工作要做」。

明報記者 梁思然