習訪希臘晤總統 籲支持彼此核心利益

新華社報道，習近平與帕夫洛普洛斯會談時強調，每次你我之間的交談，每次中希之間交流，都能產生「酒逢知己千杯少」的共鳴。他提出兩國共同努力，深化合作4點建議，其中提到要密切各層級交往，深化政治互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續給予對方堅定支持；要共建「一帶一路」，將中歐陸海快線建成中歐貨物運輸和互聯互通的重要通道；要密切文化和奧運等領域交流，便利人員往來。

帕夫洛普洛斯表示，希臘將繼續堅定支持中方維護自身核心利益，熱切期待同中國加強經貿、文化等領域合作，積極同中國共建「一帶一路」。

習向無名戰士紀念碑獻花

在會談前，帕夫洛普洛斯為習近平舉行隆重歡迎儀式。儀仗兵身著傳統禮服整裝列隊。習近平在帕夫洛普洛斯陪同下檢閱儀仗隊。當天，習近平向希臘無名戰士紀念碑獻花圈。

另據中新社報道，習近平還同希臘總理米佐塔基斯會談，就中希務實合作提出建議，他提到要加強共建「一帶一路」倡議同希臘建設重要國際物流中轉樞紐戰略對接，早日將其建設成為地中海地區最大貨櫃中轉港。要擴大雙向貿易和投資規模，加強電力、通信、製造業、金融等領域合作。願進口更多希臘優質農產品，鼓勵更多有實力的中國企業赴希臘投資興業等。

米佐塔基斯表示，希方積極參與共建「一帶一路」，將比雷埃夫斯港建設成為歐洲最大港口，帶動歐亞互聯互通。希臘希望成為中國進入歐洲市場的門戶，歡迎更多中國企業前來投資興業，這將有力促進希臘經濟增長和當地就業。

會談後，兩國領導人見證雙邊合作文件的交換，涉及投資、港口、金融、能源、教育等多個領域。雙方發表《關於加強全面戰略夥伴關係的聯合聲明》。