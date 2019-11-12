張善政任韓國瑜副手 望回歸「善良政治」 誓言「下架」蔡英文

稱可助台跟緊科技

張善政今年65歲，台北人。中央社報道，韓國瑜用很多時間介紹張善政豐富的履歷，指張善政在美國康乃爾大學拿到博士學位，還擔任過行政院長等職位；在民間，張善政也曾任台灣大哥大基金會董事長等。韓國瑜指出，從張善政身上看得到一步一腳印，認真地在人生經歷上貢獻、在「產官學」（產業、政壇、學術）界服務奉獻。

張善政說，韓國瑜的確實現諾言，找了頭髮比韓國瑜多的人當副手。張善政說，基於3個理由，他願意答應邀約出任副手。第一，希望作為韓國瑜無黨籍的伙伴，陪韓國瑜帶領台灣回歸善良政治的本質。 第二，他盼「下架」總統蔡英文。很多人跟他一樣，在蔡英文上任之初對蔡總統滿懷希望，但這股期許已經被施政無能、口水治國、債留子孫、假民主之名、行綠色獨裁之實破滅，蔡若再執政4年，台灣的元氣都會被消耗殆盡。 第三，他的背景可以協助台灣跟緊科技發展的步伐。

馬英九：可為韓加分

對於尋找副手，韓國瑜表示，張善政一直是副手首選。不過，外傳韓國瑜多次透過高雄市副市長李四川促成與前新北市長朱立倫的「韓朱配」，但朱無意願，才轉向找張善政。

對於「國政配」，藍營普遍支持。《聯合報》報道，台灣前總統馬英九昨日說，「我會全力支持，張善政做過我的行政院長，他非常優秀」，馬還強調，「可以幫韓市長加分」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗更認為，張善政是韓國瑜副手最好的人選。曾銘宗說，張善政在「產官學」界的經歷非常豐富且完整，與韓國瑜有互補、加分的作用，且張善政很優秀，是韓國瑜副手最好人選。國民黨立委林為洲也說，張善政擔任副手，有加到分，因為張善政在企業界、政府單位都待過，可以吸引「知識藍」、「經濟藍」等選票；且張善政擔任國政顧問團總召，對國政藍圖會有完整論述，也能補足韓國瑜不足之處。

民進黨：兩人成「跳票組合」

民進黨發言人吳濬彥則表示，台灣人民會睜大眼睛檢視韓張配「跳票組合」。民進黨秘書長羅文嘉則是先表示祝福，並說韓張兩人在政見多跳票（無法兌現），組合上還「蠻配的」。

藍營「韓張配」成軍後，綠營被外界推測料將推出「蔡賴配」。蔡英文料將於本周宣布副手人選。台前行政院院長、曾與蔡英文爭奪民進黨總統候選提名的賴清德昨日表示，「我們一定要嚴陣以待，一定要盡我們的全力，然後達到蔡英文總統順利高票當選，立法委員選舉可以過半。」

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