東莞舉行 主辦方稱港示威礙交通損意欲 粵港澳相親會 港參加者減

今天是內地俗稱「光棍節」的「雙十一」（11月11日），昨日在東莞樟木頭鎮知名景點觀音山上，粵港澳萬人相親會喊出「明天不過節」的口號。大會設置包括「玫瑰傳情」、按參加者所屬地區安排的「分區互動」，以及模仿內地熱門相親真人騷「非誠勿擾」的「真情相約」等環節，力求讓參與者充分互動，結識彼此，牽手「脫單」。

穗男：兩地文化相近

韶漢：港女士看重樓

今年相親會基本上成為在深、莞的外地及廣東省外務工人員的主場，從貼滿會場的參與者個人資料可見，港澳參加者屈指可數。主辦單位之一、婚介機構「金鳳凰深港婚戀網」工作人員稱，今年他們有香港客戶擔心，晚上回港交通會受反修例示威活動影響，故沒有參加相親會。

持續數月的反修例示威造成陸港兩地關係緊張，會否影響兩地人士交往心態？廣州的李先生表示，他不介意找香港伴侶，因為「文化語言相近」，生活更容易合拍。來自韶關、已在深圳置業的39歲黃先生稱，他曾參加一些深圳相親會，遇到不少香港女士，她們特別看重內地男士是否有樓，或直接問流動資金情况。他又認為內地發展優勢更有吸引力，「以後應該是香港向內地靠攏」。

「港人多覓情感諮詢師助配對」

主辦機構人員表示，相對於參加相親會，更多港人透過類似他們這樣的機構選擇「定制相親」，會有情感諮詢師幫助配對對象。該工作人員認為，「香港的（示威）情况只是暫時的。而且現在不是穩定些了嗎？」

據公開資料， 粵港澳萬人相親會始創於2010年，起初一年辦兩屆，如今每年辦5屆，參加者遍及大灣區9市等地。為保持相親會男女性別比例平衡，今年90後單身女士透過「真約」App報名可免費參加。大會又派免費巴士到深圳、廣州、東莞3地接送參加者。活動從早上10時開始，「看對眼」（有意繼續深入了解及發展）的參與者可向場內工作人員登記，以獲取贊助商獎品。工作人員向本報記者透露，截至正午已有上百對參與者登記。

記者在會上遇到的不少參與男士表示已是今年第二或第三次參加。記者按現場表演區的座位及入席觀眾估算，大約有逾千人參加此次相親會。

明報記者