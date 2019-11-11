稱貿談順利 特朗普：中國供應鏈如破雞蛋

稱中國57年來最糟 急欲達協議

美國之音報道，特朗普9日在華盛頓安德魯斯聯合基地前往阿拉巴馬州視察前說，「我認為與中國的貿易談判進展十分順利。如果我們達成一項想要的協議，那將會是一項了不起的協議。如果不是，我就不會簽署」，他重申，「我想達成一項協議，但必須是正確的」。

特朗普強調，中國比他更希望達成一項協議。他說，「中國非常想達成一項協議，今年是他們57年來最糟糕年份。他們的供應鏈徹底破裂了，就像一個雞蛋一樣被打破。他們想達成一項協議，也許是必須達成一項協議了。我不知道，也不在乎。那是他們的事」。

特朗普還說，關於美國是否願意解除關稅，有很多不正確的報道。他說關稅為美國帶來數百億美元的進帳，而且很快會提高到幾千億元。他說，「關稅會有所不同，但我們的關稅永遠都能存在」。

特朗普8日曾表示，他還沒有同意取消對中國加徵的關稅，但是北京的確希望他這麼做。他還說，如果兩國達成第一階段貿易協議，他與中國國家主席習近平將在美國的農業地帶會面並簽字。中國商務部則表示，雙方已經同意分階段取消關稅。

（綜合報道）

（中美角力）