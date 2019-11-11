獲評全球十佳書店 北京老書蟲周日結業

因整頓違章建築被迫結業

「老書蟲」即將閉店的通知成內地網民熱話。《新京報》報道，老書蟲微信公號發布消息，稱經歷14個美好年頭的北京「老書蟲」將於11月17日結業。因政府整頓違章建築，書店將被迫結業。自11月5日「老書蟲」發布閉店信息以來，240平方米的書吧近期變得異常熱鬧。買折扣書的、看圖書館藏書的、喝酒聊天的、辦公的，從上午9點營業至午夜，人流從未間斷。

外國人創辦 「藏京文藝圈半壁江山」

老書蟲以前是獨門獨棟的機電廠房，書店創始人是來自各行各業的七八個外國人。2011年，「老書蟲」被「孤獨星球」系列叢書評為全球十佳書店之一；2012年被美國娛樂網站Flavorwire.com評為「全球最美的20家書店」之一。此前，「老書蟲」每周會定期舉辦文化沙龍等各種活動，老書蟲的顧客也被認為藏匿着北京文藝圈的半壁江山，這裏也被說是中文說得最好的外國人聚集的地方。

近日，大批書迷到老書蟲最後的告別。書店店長王剛稱，正另覓新址，不久將來「老書蟲」將重回大眾視線。