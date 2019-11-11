韓國瑜今公布副手 張善政：願出來阻蔡連任　

團總召：可與韓互補

中央社報道，韓國瑜競選辦公室表示，今日上午10時30分將在高雄市黨部11樓召開記者會，由競選辦公室副執行長許淑華主持，將正式公布副手人選。這名人選是熱愛台灣並有國際觀，了解整個當前台灣發展最重要的需求。知情人士表示，張善政是馬英九政府任內施政滿意度最高、不滿意度最低的行政院長，更有行政、企業歷練，且配合度高，身段柔軟，爭議少，不是傳統的政治人物。

韓國瑜下午出席一個公眾場合的活動，在離去時，有媒體追問韓「副手是不是張善政？」韓僅回說「副手不是禿頭」隨即離開。聯合報則引述一名國政顧問團學者證實，副手人選幾乎確定就是韓的國政顧問團總召張善政。

張善政今年65歲，台北人，是美國史丹佛大學土木工程碩士、美國康乃爾大學土木工程博士。張曾擔任台灣大學土木工程學系講師、副教授、教授，行政院國家科學委員會國家高速電腦中心主任、企劃考核處處長，Google公司亞洲營運總監，台灣科技部部長，台行政院副院長、院長等職。

張：原想退休 找我就接受

針對「韓張配」傳言，聯合報引述人在花蓮壽豐鄉的農地務農的張善政表示，「找我的人覺得我最合適就接受。」他說，原本要在壽豐過退休生活，既然韓國瑜需要副手就幫他忙。他批評台灣被蔡英文搞得快完蛋了，台灣被蔡政府搞得氣數已盡，至少自己有一些影響力，才決定願意站出來。