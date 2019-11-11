習訪希臘 撰文願進口更多農產品 將簽金融能源商業協議

新華社報道，國家主席習近平昨乘專機離開北京，應希臘總統帕夫洛普洛斯、巴西總統博索納羅邀請，國事訪問希臘，並赴巴西出席在13日至14日在巴西利亞舉行的金磚國家領導人第十一次會晤。這是習近平年內第七次出訪，也是面向歐洲、面向新興市場和發展中國家一次重大外交行動。

將晤希臘總統總理

訪問期間，習近平將分別與希臘總統帕夫洛普洛斯、總理米佐塔基斯會談。中國前駐希臘大使羅林泉透露，雙方將發表關於進一步加強全面戰略伙伴關係的聯合聲明，規劃雙邊關係發展藍圖，簽署投資、教育等政府間合作文件以及港口、金融、能源等領域商業協議。

出訪之際，習近平在希臘《每日報》發表題為〈讓古老文明的智慧照鑑未來〉的署名文章說，1972年中希建交，特別是2006年兩國建立全面戰略伙伴關係以來，雙方堅持互尊互信，從戰略高度和長遠角度堅定發展雙邊關係；堅持合作共贏，推動貿易投資、基礎設施建設等合作取得豐碩成果，將比雷埃夫斯港打造為地中海第一大港。文章還說，要紮實提升各領域務實合作水平，以比雷埃夫斯港口項目為龍頭，不斷拓寬合作領域、擴大投資規模。中方願進口更多希臘優質農產品，豐富中國消費者的選擇，也希望希臘市場對中國企業和產品繼續敞開大門，做互利共贏伙伴。

全球發展最快集裝箱港口之一

比雷埃夫斯港項目是中希兩國共建「一帶一路」的旗艦項目。中新社報道，中遠控股運營比雷埃夫斯港後，集裝箱吞吐量全球排名從併購之初第93位大幅提升至2018年第32位，如今已是全球發展最快集裝箱港口之一。中遠海運集運（希臘）有限公司董事總經理蘇旭東說，比港項目真真切切實現各方「一帶一路」合作共贏，一方面中希共建「一帶一路」取得重要成果，另一方面企業獲得真正效益。

黃金簽證救房地產 吸華40億資本

另一方面，為提升希臘跌至谷底的房地產業，希臘政府向非歐盟國家人民提供以投資換取居留的「黃金簽證」，只要花25萬歐元（約215萬港元）在希臘置業，就能獲得5年有效期的可續簽證。希臘官方數據顯示，自2013年開始實施「黃金簽證」以來，希臘已發出大約5300個簽證許可，其中3400多個簽證由中國買家獲得。僅去年「黃金簽證」就吸引了來自中國4.69億歐元（約40.5億港元）資本。

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