王思聰被限消費 禁坐頭等艙

禁高消費活動旅遊度假

中國執行信息公開網昨日公布資料顯示，王思聰旗下的上海熊貓互娛發生合同糾紛，未按於8月12日立案的法院執行書，履行給付義務，因此公司和公司法定代表人、主要負責人王思聰被法院發布限制消費令。限制消費令共限制9類行為，包括乘坐交通工具時選擇頭等；在星級酒店、高爾夫球場等場所高消費；租高級寫字樓、酒店或公寓辦公；購買非經營必須車輛；購買或新建房屋；旅遊度假；購買高額保險等。法院強調，如果是因私消費、即以個人財產進行上述消費的，可以向法院提出申請。如果公司因經營必要，也應當申請，獲批後可以進行。

王思聰旗下公司熊貓直播、香蕉計劃和普思資本等今年先後關停或股權被凍結。此次被限制的熊貓互娛旗下曾營運王思聰一手創辦的熊貓直播，但已在今年3月破產。王思聰在上周四被北京市第二中院列為被執行人，涉款1.5億元人民幣；昨又被限制消費，但他並非失信被執行人（俗稱「老賴」），限制消費令是「沒錢可還」，不應該作高消費或非生活必須消費，適用門檻較低；失信被執行人則是「有錢不還」，屬於對惡意不還錢者實施信用懲戒手段。