宋楚瑜參選 傳與郭台銘搭檔 郭辦否認 學者：郭宋配可能性低

郭台銘答傳媒：消息這麼靈通

台媒昨報道，郭台銘已透過管道聯絡宋楚瑜，不排除引用「總統副總統選罷法」第22條，接受雙政黨（親民黨、台灣民眾黨）推薦成為總統候選人，而宋楚瑜擔任副手，以「郭宋配」參加2020年大選。郭台銘昨日替「郭家軍」新北市立委參選人造勢，被記者追問是否「郭宋配」，他未有正面回應，僅反問「你們消息怎麼這麼靈通」。 ETtoday新聞雲報道，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜昨對於「郭宋配」說法感到驚訝，「一大早嚇壞我們」；再次澄清「一直以來都沒有這樣的打算」，表示「既然已經宣布不參選，要翻盤機率真的很低」。但她也表示，若宋楚瑜參選，郭台銘樂觀其成，郭台銘希望把力量放在立委選舉上。

對於親民黨是否由宋楚瑜出馬選總統，黨組織部主任張碩文表示，親民黨周三（13日）將召開全國委員會議，議程擬徵召宋楚瑜參選，不過一切仍待其最後決定。

朱立倫：韓國瑜另有副手人選

另外，尋求連任的台灣總統蔡英文副手人選備受關注，蔡英文第一個競選總部將於周六（16日）在高雄成立，消息指前行政院長賴清德可望和蔡英文再度同台。《聯合報》引述知情人士透露，這樣的安排象徵從「蔡賴合」升級為「蔡賴配」。二人自民進黨內總統初選留下罅隙後，近日關係有回溫趨勢，日前更一同出席黨內立委參選人造勢會。而國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜據稱將於近日公布副手人選，被認為是副手人選之一的前就北市長朱立倫昨被問及此事時表示，相信韓已有理想人選，會共同支持、祝福，並要大家放心，副手一定加分。

學者：郭何必為宋抬轎

台灣文化大學教授鈕則勳對本報表示，如果出現「郭宋配」，郭台銘會面對多重風險，包括違背不參選諾言，是向權力下跪；出現「老老配」，宋77歲，郭也快70了，不利吸引年輕選民；宋出來選是要拉抬親民黨的立委選舉，以免泡沫化，「郭何必要為他抬轎」；另外就是「郭宋配」勝算不大，還可能分薄國民黨的選票，一旦國民黨敗選，所有帳就會算到郭的頭上，「郭就成了千古罪人，郭如果有判斷力，應看到這點。」

明報記者