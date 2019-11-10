美卿指控拘押維族 新疆促勿當分裂勢力後台

斥抹黑 所涉家人工作生活正常

天山網引述新疆政府發言人稱，蓬佩奧5日在「維吾爾族活躍人士和倖存者的家屬在中國新疆受到騷擾」的聲明中提到，甫爾海提·教待提、艾拉帕提·艾爾肯等所謂「活躍人士」家人遭騷擾、監禁或任意拘押。但事實並非如此，艾拉帕提·艾爾肯的父親因參與暴恐活動被判刑，其母及弟妹均正常工作生活，從未收押。其他人的家庭情况亦非他們所說的被關押或送進「教培中心」（西方稱「再教育營」）。該發言人稱，強烈要求蓬佩奧不要再充當「東突」暴恐分裂勢力的後台和推手，立即停止利用謠言抹黑攻擊新疆。

美大使盼聯國處理達賴喇嘛繼任

另外，法新社昨引述美國的國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）說，他早前與流亡印度的84歲達賴喇嘛詳談繼任議題，他透露美國有意尋求各國支持一項原則，即繼任達賴喇嘛的選擇權「屬於西藏佛教徒，而非中國政府」，並希望聯合國着手處理。中國外交部早前表示，包括達賴喇嘛在內的活佛轉世，都應當遵守國家法律、法規，遵循宗教儀軌、歷史定製。