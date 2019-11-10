熟製禽肉可輸美 華前財長：貿戰現和解迹象

新華社昨引述海關總署新聞發言人表示，美國「聯邦紀事」8日公布中國自產原料禽肉輸美的最終規則，確認中國自產原料禽肉監管體系與美國等效。這是繼加拿大、墨西哥、智利等國後，中國也被列為有資格向美出口自產原料熟製禽肉的國家。

2004年5月，中國正式向美國提出熟製禽肉輸美問題，但美方一直以中國監管體系與美方不等效、存在禽流感疫情等為由拒絕進口。對於美國認可中國輸美自產禽肉監管標準，海關總署新聞發言人稱表示歡迎。

指美遏制中國企圖不會改變

樓繼偉昨在北京舉行的「第十屆財新峰會」上發表演講時表示，「從下一步發展看，估計貿易戰會在一定階段和解，而且我們已經看到了和解的迹象」。美國之音報道，中美官員近日均表示已同意將取消已實施的加徵關稅。但特朗普上周五亦否認同意取消加徵的關稅。樓繼偉昨亦說，華盛頓採取了遏制中國經濟崛起的戰略，美國「力圖將中國遏制在全球價值鏈中低端的企圖不會改變」。他預期中美「遏制」與「反遏制」的關係將不可避免，而且將會長期化，但不會出現當年美蘇對抗局面，全面對中國經濟封鎖也做不到。

回應華為建5G 默克爾：不單設標準

另外，德國總理默克爾8日回應關於德國政府會否在美國施壓下，就華為參與德國5G網絡建設重新評估時表示，華為作為設備供應商，已經積極參與德國2G和3G網絡建設，德國不會為某個特定供應商單獨設定標準。她還呼籲歐盟制定統一的5G網絡安全標準。德國國防部長克蘭普—卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）上周曾表示，德國仍可以依安全理由，將華為排除在建立德國5G網絡之外。

（綜合報道）