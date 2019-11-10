駐京周記：「羊毛黨」鑽空子 標錯價果農網店關閉

標錯26元4500斤 遭下700萬元訂單

羊毛黨泛指在網上從事「薅（粵音：蒿。拔、去掉之意）羊毛」的組織，其名稱源於央視春晚。在小品中，內地諧星趙本山稱宋丹丹文革時利用放羊的機會，「薅羊毛」紡線織毛衣，被發現後定為「薅社會主義羊毛」罪名並批鬥。此後「薅羊毛」被網民比喻利用規則或促銷福利，賺取蠅頭小利自肥的行為。

在事件中，「路人A-」在「嗶哩嗶哩」網站有自己的粉絲，人數過萬，在獲得消息後，「路人A-」動員粉絲集體落單，由於交易根本不可能完成，「路人A-」便教唆粉絲不要答應店家退款賠10元的和解要求，而是向平台申請賠付，最終導致該店不得不關門了事。事後，「嗶哩嗶哩」關閉了「路人A-」的平台，並解散粉絲群，網購平台也稱發現異常而向店舖方提供保護，但至今店舖未有回應。倒是「路人A-」被網民「起底」，向其住址和學校寄送殯葬用品，「路人A-」終表示懺悔，並稱希望向店主當面道歉。

「薅羊毛」當正職 不良消費不應姑息

記者在搜索關鍵詞時，在百度發現排名第一的竟是一個「薅羊毛」的吹雞信息廣告。這意味着這種鑽空子「搵食」行為，在網上已被當成正職或是副業。中國作為世界最大的網絡銷售市場，如何能夠保證交易的公平，除需監管銷售商家外，對於存心不良的「消費者」，亦不應姑息放任，使之逐漸集團化，甚至有形成欺行霸市的網絡黑勢力之嫌。更不應將本該在法律框架下解決的問題，放任民間用道德標準去評判，從而引發網絡甚至實際暴力，網絡平台和政府監管部門應進一步完善相關法規，杜絕類似事件。

明報記者 鄭海龍