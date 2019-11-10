雙十一來臨 法院提醒消費者小心 網購糾紛七成涉食品保健品

非法加料假冒標註不實

《新京報》引述北京互聯網法院表示，從2018年9月9日該院成立，至2019年10月31日，共收案42,099件，其中網路購物糾紛案件4838件，佔比12%，收案量在該院受理的11類案件中位列第二。88%案件的金額在5萬元（人民幣，下同）以下。網售食品、保健品類案件在網絡購物合同糾紛中佔比近七成，其中非法添加食品原料、假冒食品、未經授權或者過期使用商標等情况較為突出，進口食品銷量上升，但各國監管標準存在差異，引發產品質量訴訟的情况也較為集中。

此外，嬰幼兒相關食品質量問題亟須關注，包括嬰幼兒食品中非法添加配料；嬰幼兒配方食品作為特殊食品，主要營養成分及含量未標註或者標註不實；以及兒童食品未作適齡限制聲明，或未對兒童不宜使用的食品標註等。

粵網購糾紛43%涉虛假宣傳欺詐

除北京外，廣州也存在同樣的情况。《廣州日報》報道，廣州市中級法院近5年來共受理網絡購物合同糾紛案5782件，僅今年1至10月底，便受理了723件。其中涉及5萬元以下金額的佔九成，1萬元以下的佔七成。網購糾紛中，涉及虛假宣傳或價格欺詐的佔43.6%，涉及產品質量的14.5%，涉及請求繼續履行合同或解除合同的14.6%，涉及售後服務等其他的14.5%。絕大多數案件都要求商家「退一賠三」或因為食品標籤存在瑕疵等問題主張「退一賠十」。

在網購糾紛中，多涉及京東商城、淘寶、微店、轉轉、亞馬遜、寺庫、蘇寧易購、拼多多等較為出名的電商平台。廣州中院提醒，網購糾紛案件所涉及的證據絕大部分為電子證據，網購時要特別注意保存電子購物單據、跟商家的官方聊天記錄、記錄交易流水清單號等證據。不過，北京互聯網法院指出，雖然網購糾紛中消費者起訴賣家的案件佔絕大多數，但也發現部分消費者在網購活動存在濫用退貨權利、惡意差評或商品評論信息不真實的情况。

官媒：商家不能把打法律擦邊球

面對各商家積極備戰「雙十一」，官媒《人民日報》昨日發表評論，稱中國網購使用者規模高達6.39億，去年中國電子商務交易規模為31.63萬億元，保持世界最大網絡銷售市場地位。不過，在網絡促銷中，商家套路深、平台算法多亦年年被消費者詬病。先提價再打折或需消費者群轉信息邀請好久幫砍價的套路，使商家和消費者之間頗有鬥智鬥勇的味道，亦使促銷實惠對消費者而言不亞於鏡花水月。

評論指出，商家當然需要計算收益，但不能把計算變算計，更不能打法律擦邊球，乃至違規違法。而連續11年的雙十一購物已成為億萬國人的消費習慣，對此商家和平台都應珍惜，一旦毁掉沒有誰是贏家。

另據中新網，為應對「雙十一」郵遞服務需求亦會激增，國家郵政總局昨發布消息，指已於周五（8日）發出加強速遞員權益保障和關心關愛工作的11條重點提示。而鐵路部門在11至20日也主要以運送網購的日用品、食品、服裝、化妝品、小家電等為主。