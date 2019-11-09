「翻生死囚」孫小果涉黑判監25年 曾驚動中央 1997強姦舊案待判

周三（6日）至周四（7日）審理的是孫小果2010年出獄後所涉的控罪，檢方指控，孫小果出獄後，網羅刑滿釋放人員和社會閑散人員，以昆明市五華區昆都M2酒吧為依託，逐步形成以孫小果為組織者、領導者的黑社會性質組織，先後做出開設賭場、尋釁滋事、非法拘禁、故意傷害、聚眾鬥毆、妨害作證、行賄等多宗罪行。中新社報道，孫小果為擴大組織非法影響和索要高利貸，糾集他人有組織地多次毆打他人、持械在公共場所非法聚集、打砸車輛，毆鬥致他人重傷；又僱用他人非法討債，為追債非法剝奪他人人身自由，且涉及侮辱；又以賄賂方式指使他人作偽證及向司法工作人員行賄。

同案多名被告同判監

法院認為，孫小果等人的行為嚴重破壞經濟、社會秩序，侵犯公民人身權利、財產權利，經兩天審理，昨日作出一審宣判，判處孫小果有期徒刑25年。法院又根據其手下顧宏斌、楊朝光等12人犯罪的事實、性質、情節、社會危害程度及認罪悔罪表現，裁定判處監禁，刑期介乎15年至2年6個月。同日，玉溪市江川區法院還判處被告李爽等涉孫小果案的22人9年6個月至1年6個月不等的有期徒刑。

舊案上月重審 料最終數罪並罰

另外，孫小果1997年所涉強姦、侮辱婦女、故意傷害、尋釁滋事舊案，已於10月14日在雲南省高級法院再審，將擇日宣判。四川大學法學院教授龍宗智認為，孫小果的最終判決仍需待雲南省高院判決下達後「數罪並罰」。

「擁專利」獲減刑 死囚出獄做「黑老大」

生於1977年的孫小果，1995年因強姦被判監兩年，後因違規辦理保外就醫，判決未有執行；1997年4月至11月保外就醫期間又多次犯罪，昆明市中級法院1998年2月以強姦、侮辱婦女等罪判其死刑。孫小果在囚期間因申請專利，被認定重大立功獲減刑（內地法律規定囚犯若有專利發明可獲減刑），並在2010年4月11日出獄。今年5月，雲南當局通報指，該專利實由孫小果任職警局的家屬串謀獄方造假提供。

去年7月21日晚，孫小果帶同多人到一家夜店打傷多人，被警方立案偵查，案件今年1月移送法院後，始發現孫小果為1998年一審被判死刑的罪犯，事件驚動中央，並派出包括全國掃黑辦大要案督辦組等兩組人員到雲南查辦該案。