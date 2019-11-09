台北布拉格締姊妹市 提案爭議暫擱置

中央社報道，布拉格「親台」市長賀瑞普（Zdenek Hrib）3月曾率團來台參訪並拜會柯文哲，雙方曾討論締結姊妹市事宜；柯文哲計劃在明年1月赴布拉格簽署有關協議。昨日，台北市府將「與布拉格締結姊妹市」的提案提交市議會民政委員會審議，由市府秘書長薛春明與市府發言人周台竹說明。《自由時報》稱，審議提案時，不同陣營議員為了是否用「台灣台北市」，或以「台北市」、「中華民國台北市」、「中華民國台灣台北市」簽署而爭論不休。委員會最後決議提案暫擱，要求市府統整過去締結姊妹市相關議約名稱，再送議會審議。

憂對岸力阻 柯文哲：要低調

柯文哲下午赴議會備詢時說，台灣在全世界被封殺，好不容易有首都願意與台北市建立姊妹市關係，他的態度是低調，鬧這麼大可能會見光死，他認為市府應先跟議會溝通，「這樣鬧下去，對岸會出全力阻擋」。而台北市政府表示，布拉格市議會已通過與台北市締結姊妹市協議內容，依規定，需由台北市議會審議通過後報准行政院，經核准後雙方才可締結姊妹市。