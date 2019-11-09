特朗普否認取消加關稅換協議

白宮：對達成首階段協議樂觀

對於分階段解除關稅，白宮曾意見分歧。庫德洛對彭博社證實，「如果達成第一階段貿易協議，將有關稅協議和讓步。」一名不願透露身分的美國官員證實，分階段取消之前加徵的關稅，是第一階段貿易協議的一部分。白宮新聞發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）昨亦對霍士商業新聞網絡（Fox Business Network）稱，對達成首階段協議樂觀，「想想看，達成協議後，關稅就會解除」。

憂失談判籌碼

不過，對於中美同意取消加徵關稅的說法，白宮內部則有不同的聲音。納瓦羅接受霍士訪問時表示，「此刻還沒有達成協議，將解除現有關稅作為第一階段協議的條件。他們只是以公開的方式協商，往此方向推進。能做決定的只有特朗普總統。」特朗普昨日亦表明不會撤銷中國商品關稅。路透社稱，消息來源透露，內部歧見主要是擔心美國失去談判籌碼，此外反對的還包括外部的顧問。

華向美購近14噸大豆

雖然第一階段協議何時簽署尚無定論，但中國的採購行動已經展開。美國農業部7日表示，中國購買了13.6萬噸美國大豆，是11月以來首批迅速銷往中國的美國農產品。而截至10月底，向中國出口銷售的大豆總計為95.63萬噸，創下4周新高。另外，截至8月29日，美國當周出口高粱總計123,000噸，是中國8月以來首次同意採購美國高粱。中國是全球最大的高粱進口國，在貿易戰前中國的進口量大約相當於美國出口量的80%。

(綜合報道)