巴黎歐洲城叫停 萬達投資再受挫 曾高調宣傳 昨稱僅參與創意及設計

華文媒體《歐洲時報》報道，對馬克龍叫停歐洲城，環保團體表示讚賞，但地方當局表達失望。法新社報道，馬克龍是在7日下午的「保衛生態理事會」上作出有關表態。愛麗舍宮對法新社確認，「總統決定不再繼續推進項目」，並認為項目和法國公民的期待不再相符。目前歐尚集團尚未作出回應。而負責建設的Alliages & Territoires公司則在聲明中表示，這是錯誤的決定，除了影響當地經濟發展外，也會影響他國投資者對「國家立場」穩定的信任感。

前朝推動 馬克龍叫停

大連萬達集團昨亦在官網發表聲明，稱有網媒報道「萬達在法最大投資項目遭馬克龍喊停」是嚴重失實，歐洲城實際是法方某大型企業牽頭財團投資項目，萬達只參與項目創意和設計。澎湃新聞經查證指出，萬達官網在2016年2月26日曾發布一則新聞，內容提及當天萬達與法國歐尚集團在巴黎簽訂協議，雙方將合作投資巴黎大型文化旅遊商業綜合項目。時任法國總統奧朗德接見王健林，祝賀項目落戶法國。

王健林2017年一帶一路國際合作高峰論壇上也表示，萬達在一帶一路的旅遊投資方面已落地兩個項目，分別在法國巴黎和印度哈里亞納邦。巴黎項目即是歐洲城。當時王健林介紹，項目由萬達集團和歐尚集團共同投資，並已正式啟動。

佔地80公頃 大過4個維園

根據介紹，歐洲城的項目位於巴黎市區東北部，毗鄰戴高樂機場，距巴黎市中心約10公里。歐洲城佔地80公頃，比4個維園還要大，總投資超過30億歐元，由室內外主題公園、大型舞台、酒店群、商業中心、會議中心等項目組成，是中法最大、也是歐洲「迄今為止最大的單個投資項目」，被法國與巴黎市政府確定為重點開發項目，建成後將成為歐洲文化旅遊商業的新地標。項目還「預計提供2萬個就業機會，投入運營後提供1.4萬個就業機會，因此也成為法國最大的民生工程」。

反對者：破壞農田環境

法國《世界報》曾報道，歐洲城從一開始就遭遇到農業和環境保護領域中的重大阻力，反對者認為該項目「大而無當」，而且破壞農田，對環境產生不利影響。而在今年3月，巴黎大區蓬圖瓦茲（Pontoise）行政法院否決了戈內斯市（Gonesse）2017年通過的「地區城鎮化方案」，方案包括接受歐洲城在內的多個項目的決議。

風波不斷 王健林身家大縮水

曾是內地首富的王健林和他創立的萬達集團近年風波不斷。2017年6月起，內地金融監管部門要求排查大財團海外融資和併購貸款，萬達開始頻繁出售其海外資產，做戰略收縮，目前海外僅剩芝加哥物業項目還未售出。據福布斯剛剛發布的中國富豪榜，王健林的財富一年間由1566.3億元(人民幣，下同)跌至883.9億元，縮水682.4億元，排名亦從第4位跌至第14位。

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