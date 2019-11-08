台大學逾10兩岸研究學者 電郵遭監看3年

中央社引述一位受監視的學者表示，校方已證實此事，其他學校遭監看可能性也相當高。這位學者指出，2016年下半年起，有身分不明的人士，利用Open Webmail系統漏洞，創設數個假帳號，冒充校方人員靜默監看10多位教授的電子郵件信箱內容，直到2周前才被校方發現，前後長達3年。

他表示，校方發現，受監看對象非常集中，包括政治學研究所所有教授，以及部分活躍於兩岸、台灣公共事務的亞太所與政經系教授。而入侵者的網際網路協定位址（IP位址）有從美國、中國大陸、香港登入的紀錄。

他也提到，校方人員檢查後發現，監看者長期潛伏，卻沒有植入惡意程式，也沒有篡改受監看者的電郵內容或個人資料。這位學者擔憂，對方藉由長期靜默監偵電郵，已充分掌握被監看者所有學術和智庫人際網路。

Open Webmail是一套開放原始碼的免費電子郵件信箱程式，目前被台灣校園廣泛使用。

台教育部資訊及科技教育司指出，中山大學校方已掌握上述事件並處理中，教育部後續將追蹤事件處理進度，並進一步了解其他學校是否也有被入侵的情形。教育部強調，會持續和其他行政部門、民間資安團體建立資訊交流管道，共同維護學術網路的資訊安全。