2019福布斯中國富豪榜 豬瘟帶挈 秦英林躋身十大

前三名排名無變 馬雲1.17萬億蟬聯

綜合媒體報道，今年富豪榜前三名排名均無變化，馬雲蟬聯榜首，財富從一年前的2387.4億元增加至2701.1億元；馬化騰排名第2，身家2545.5億元；恆大集團董事長許家印排名仍為第3，身家1958.6億元。今年富豪榜上榜門檻升至70.7億元，高於去年的58億。因為網購行業而實現財富增長的富豪在本榜單比比皆是。電商網站拼多多CEO黃崢的身家，從去年的776.3億元增長到今年的1499億元。

生豬養殖龍頭 股價漲幅235%

去年排名第六十九的秦英林家族以1173.8億身家躋身前十。《鄭州晚報》報道，今年伊始，受非洲豬瘟疫情與國內豬周期性因素的疊加影響，其家族控制的生豬養殖龍頭企業牧原股份股價一路飈升屢創新高。數據顯示，年初以來，牧原股份股價由28.73元/股漲至103元/股，總漲幅達235%。今年上半年，牧原股份生豬銷售581.5萬頭，比上年同期增長22.6%。

今年亦有超過80位富豪落榜，大多數富豪因公司股價下跌，個人身家跌出門檻而落榜。去年7月9日，小米集團（1810.HK）在香港掛牌上市，IPO發行價為17港元，時至今日，股價下跌超30%。受股價下滑影響，小米創始人雷軍的身家從去年的821.1億元跌至現在的615.2億元。

由於經濟放緩和股市疲軟，400位上榜者中有90位富豪的財富縮水，13位富豪的財富保持不變。百度的李彥宏身家由去年的1,007.4億跌至今年的537.4億元 ，排名從去年的第八跌至今年的第三十五名。萬達集團的王健林，身家也從去年的1,566.3億元跌至今年的883.9億元，排名從去年的第四位跌至今年第十四位。