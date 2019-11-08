北京聞風：防金融風險 多省設金融副省長／文：鍾鳴九

均屬高學歷專業人才擁金融經驗

在金融副省長的「遴選池」中，國有大行副行長是主要來源。防範、處置地方金融風險，是他們的第一要務；他們還將利用其專業背景和所掌握的金融工具，「解決經濟社會發展的難題、推動經濟與金融發展」。

2017年7月第五次全國金融會議後，金融副省長開始密集到任，多由司局級擢升為副省部級。先是蘇、浙和4個直轄市等金融發展較好的地區，然後逐步向中西、東北、西南地區拓展。 如今既有在廣東、福建、浙江、江蘇、山東等東部沿海經濟大省，推動傳統製造業轉型升級；也有在遼寧、吉林等經濟欠發達地區，助力東北振興；還有在山西、四川、貴州等中西部地區，謀劃崛起之勢。

和以往省級副職官員相比，這些金融副省長年輕化趨勢明顯，均屬高學歷專業人才及有10餘年大型金融機構經驗，有的還有海外學習、工作經驗。

隱性債務續增 考驗地方政府能力

內地學者分析，金融副省長密集出現是中國金融深化改革的要求，其大背景是在轉型過程中，高品質發展面臨結構性挑戰。2008年金融海嘯後，內地舉4萬億元人民幣刺激經濟，融資平台數量劇增，地方政府債務也隨之攀升。2017年4月，中央政治局首次以「金融安全」為主題進行集體學習，提出中央、地方各司其職，形成「全國一盤棋的金融風險防控格局」。隨着近年實體經濟增速放緩，中國金融業積累的風險開始顯現。地方層面，隱性債務不斷增加，債券違約、P2P亂象考驗着地方政府的處理能力。這些都亟待有專業能力和市場經驗的金融專才參與治理。

金融副省長既是中央對地方金融發展的加碼，更要擔當「救火隊長」的角色。上海財經大學公共政策與治理研究院副院長鄭春榮認為，省級金融分管領導，需要在求發展（融資）和防風險（杜絕違規舉債）之間取得平衡。觀察人士指出，金融副省長的大規模履職，顯示中央對地方重要人事任命愈加成熟，更注重專業及實操能力。

鍾鳴九