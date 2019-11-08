宋楚瑜選總統邀王金平做副手

支持者高度重疊 韓國瑜恐淪「小三」

台灣立法院前院長王金平早前有意競逐國民黨初選，但最後退出。王金平昨日對傳媒透露，宋楚瑜4日曾邀請他當副手，以宋王配參選明年正副總統，而他並未答應，側面證實宋將要參選消息。王金平退出國民黨初選後，早前傳出將以政黨提名參加大選，最可能的即尋求親民黨舉薦。

聯合新聞網引述台灣資深媒體人黃創夏觀點分析，若宋楚瑜參選成真，韓國瑜就「麻煩大了」，因「韓粉」和過去的「宋迷」有着高度重疊，特別是來自軍公教體系的「韓粉」，其實都是以前宋楚瑜的支持者。他認為三成不表態選民會認為就口才、政策能力、對台灣的熟悉度等各項特質來看，宋楚瑜比韓國瑜優秀。而隨着韓國瑜荒腔走板的表現，可能會讓「韓流歸宋」，屆時韓國瑜在選戰中恐將淪為「老三」。

不過據向來支持韓國瑜的「旺旺中時」集團最新民調顯示，宋若參選，現任總統蔡英文的支持度為36.5％、韓國瑜26.4％、宋楚瑜則是7.9％。相比蔡韓「二人戰」11.9百分點的差距反有微弱縮小。