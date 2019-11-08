中美聯手破芬太尼走私案 一人判死緩

江蘇設加工廠 國際快遞走私美國

新華社、《環球時報》報道，邢台市中院經審理查明，2016年11月以來，被告王鳳璽、夏增璽先後註冊兩家公司，招聘楊江萃、張軍紅、梁丁丁、于淼等為業務員，通過互聯網發布信息販賣毒品。根據美國境外買家需求，王鳳璽從被告劉勇、蔣菊華處購買芬太尼、阿普唑侖等毒品，再以國際快遞走私出境。

法院稱劉勇、蔣菊華2017年5月共謀在江蘇常州設加工廠，劉根據蔣提供的芬太尼CAS號研製出芬太尼，並賣給王鳳璽等人。同年12月，中國警方在劉勇的常州實驗室查扣有關設備、原料，並查扣5017.8克芬太尼、5012.96克阿普唑侖等；查扣劉勇在上海存放的6554.6克芬太尼。

互通消息 專案組破生產線拘20多人

其間中美雙方展開了密切合作。國家禁毒辦透露，2017年12月，中國警方根據美國國土安全部移民海關執法局駐廣州辦公室通報的一個電話號碼，展開該案偵查。根據美方消息，中國警方迅速查清美方通報電話號碼的持有人于淼，並追蹤到王鳳璽、劉勇、蔣菊華，同時將50多個可疑郵包信息通報美方。美方據此成功在美抓獲3名疑犯，目前仍有26個信息待調查。2018年8月，中方專案組應邀赴美調查取證，最終成功偵破案件，搗毁一個芬太尼加工廠、兩個銷售網點，繳獲11.9公斤芬太尼、19.1公斤阿普唑侖等其他毒品，拘捕20多人。

邢台中院昨一審以販賣、製造毒品罪，判處劉勇死刑，緩期2年執行；蔣菊華、王鳳璽判處無期徒刑，其餘被告人分別判處10年至6個月不等徒刑。

禁毒辦：芬太尼危機在美龐大市場

國家禁毒辦副主任于海斌昨稱，「中國是美國芬太尼的主要來源」只是主觀臆斷，稱數據表明美國的鴉片類物質危機根源在其龐大需求市場和監管不力。國家藥管委亦表示，打擊毒品犯罪不分國界，不該與貿易或政策掛鈎。