中美料下月簽協議 美官員：或選倫敦

中國商務部發言人高峰昨日下午表示，中美兩國同意隨協議進展，分階段取消加徵關稅。至於兩國下輪談判將在何時何地舉行，他表示尚無具體消息。高峰表示，若中美達成第一階段協定，應根據協定內容，同步等比率取消已加徵關稅，這是達成協議的重要條件。

高峰強調，中國對關稅問題的立場是一貫、明確的，貿易戰由加徵關稅而起，也應由取消加徵關稅而止。至於第一階段取消多少，可依該階段協議內容來商定。

北京：中美同意分階段取消加徵關稅

中美官員似乎都對達成第一階段協議充滿信心，但自從智利取消主辦本月的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議後，中美元首在哪裏簽署協議則遲遲沒有敲定。路透社引述一名美國資深官員稱，特朗普與中國國家主席習近平可能延至下月會面，雙方將簽署一項臨時貿易協議。不過目前仍在討論協議條款與會面地點。該官員表示，雙方會議將討論中方最近要求美方取消更多關稅一事，但預計不會影響達成臨時協議的進展；因為特朗普尋求2020年連任，且近期面臨國會彈劾調查的壓力，據信中方認為迅速達成協議最有可能獲得有利條件。

該名官員又透露，有數十個簽署協議的建議替代地點，包括歐洲與亞洲多處，其中最有可能的地點是英國倫敦。特朗普12月3日至4日在當地參加北約（NATO）峰會後，可能與習近平會面。瑞典和瑞士也在考慮範圍。另外，特朗普建議的艾奧瓦州似乎已被排除。不過這位官員說，一切仍在考慮中，尚未有任何決定。昨日中方公布了習近平將於10日至15日國事訪問希臘及到巴西出席金磚國家領導人會晤，但就沒透露習近平下月有無訪歐的行程。

納瓦羅：分段結束華結構性攻擊

另據美國之音報道，對華鷹派的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）6日表示，中美貿易談判的最終目的是結束中國對美國經濟的結構性攻擊。納瓦羅說，「貿易戰」是錯誤的說法，「是你試圖讓一些國家降低關稅，而你也同意降低己方關稅」。但他認為中美貿易關係遠非如此簡單，美國是中國七大致命結構性罪惡受害者，包括盜竊知識產權、強迫技術轉讓、侵入美國電腦系統、對美傾銷貨品、對國企進行大量補貼、向美輸出鴉片類藥物芬太尼（Fentanyl）和操縱匯率。納瓦羅再次強調，必須要有「全部三個階段的協議」來結束這一切。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676