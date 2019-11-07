前首富獨子涉欠債1.5億 法院列「被執行人」

昨日，一篇《王思聰也成『老賴』了！涉9起股權凍結事項，金額達1.5億》的網文在內地網絡瘋傳。《北京青年報》報道，北京市二中院證實，王思聰確被列為該院被執行人，並於11月4日立案執行。但暫未對王思聰採取限制高消費以及納入失信被執行人名單等強制措施。換言之，王思聰雖被列為被執行人，但只要主動履行還款，便不會被列入失信人名單。

依照內地法律法規，「被執行人」是指在法定的上訴期滿後，或終審判決作出後，拒不履行法院判決或仲裁裁決的當事人。「失信被執行人」是指被執行人具有履行能力而不履行生效法律文書確定的義務，俗稱「老賴」。

王思聰是中國前首富、萬達集團董事長王健林之子，在上個月發布的2019胡潤百富榜中，王健林及其家族以1200億元財富位列第九。王思聰在內地網絡被稱為「國民老公」，為人一向高調，在網絡幾乎口沒遮攔，除多次挑起罵戰，關於富二代、豪宅、跑車、美女等話題也常不離身。數日前，王思聰忽然清空了自己的新浪微博，引起關注和各種猜測。

王名下多間公司被列失信清算

澎湃新聞報道，全國企業工商信息查詢工具天眼查的資料顯示，王思聰名下有多條風險信息，他擔任高管的樂視體育文化產業發展(北京)有限公司和上海熊貓互娛文化有限公司，均為最高法院公示的失信公司；其中熊貓直播今年3月破產後，其運營主體上海熊貓互娛就多次被列為失信被執行人。此外，與王思聰關聯的數家企業有清算信息，如上海香蕉計劃體育文化有限公司。目前王思聰在9家公司擔任法人，在33家公司擔任股東，在34家公司擔任高管，對108家企業擁有實際控制權。

2009年，王思聰拿着王健林給他的5億元成立私募股權公司——北京普思投資，自任董事長。官網資料顯示，普思資本目前投資規模已超過30億元，投資了網魚網咖、大眾點評、360、英雄互娛、樂視體育等多家公司。在王思聰的投資版圖中，有文娛傳媒、遊戲、消費、醫療健康和企業服務等多個行業，卻未涉及王健林的強項地產。普思投資股權現已遭上海市寶山區法院凍結，具體數額不詳，凍結日期自2019年10月15日起至2022年10月14日。