中美角力：美向中國水產開綠燈 科企仍封殺

美國「聯邦紀事」周二（5日）公布中國鯰魚輸美的最終規則，確認中國鯰魚監管體系與美國「等效」（equivalent），即認可中國的監管標準。中國是全球僅有的3個被列為有資格繼續向美國出口鯰魚的國家之一。此前，中國輸美鯰魚監管體系已通過美農業部食品安全檢驗局的審核。新華社引述海關總署表示，中方對美國決定表示歡迎。

ASML暫緩中芯訂單 日媒指美施壓

不過，美國在科技方面續封殺中國。在日前傳出美國向台灣施壓、限制台積電向華為生產晶片後，《日經新聞》昨稱，中國最大電腦晶片製造商中芯為生產新型晶片，曾在去年4月向歐洲最大半導體設備商ASML訂購半導體設備，然而訂單出貨情况被改為「等待後續通知」，原因是怕美國政府不高興。

路透社報道，德國防長、執政黨基民盟（CDU）主席克蘭普—卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）周二出席一個網絡安全大會時表示，德國仍可能以安全理由，將華為剔出5G網絡參建商之列。

中美防長通話 議題包括香港

另外，新華社報道，國務委員兼國防部長魏鳳和周二（5日）應約與美防長埃斯珀（Mark Esper）通話。魏鳳和說，合作共贏是中美交往的唯一正確選擇；他還就台灣、南海、涉港、涉疆等問題表達中方立場。美國國防部新聞稿指出，埃斯珀昨與魏鳳和舉行視像會議，討論兩國國防關係重點，強調穩定、坦率與開放交流，以及在共同關心的領域加強合作。兩人皆認為這次交流具建設性，期待未來對話。

（綜合報道）