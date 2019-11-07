中法簽1170億元合同 元首同見證 中國40億歐元主權債券巴黎發行 15年首次

馬克龍周一（4日）抵達中國展開為期3天的訪問，習近平幾乎全程陪伴，並於昨晨在人民大會堂東門外廣場歡迎儀式。其後兩人舉行會談。新華社報道，習近平表示，在兩國建交55周年之際兩國領導人實現互訪，願與馬克龍一起推動中法全面戰略伙伴關係更上層樓，繼續走在大國關係前列。他又稱，中國政府剛在巴黎，定價發行40億歐元（約347億港元）主權債券（Sovereign Bond），是2004年以來中方首次發行歐元主權債券。

央視稱發債證明「全方位開放」

財政部網站稱，主權債券總申購金額超過200億歐元，是發行金額的5倍，其中57%資金來自歐洲，43%來自歐洲以外。這筆債券隨後將在泛歐證券交易所和倫敦證券交易所上市。央視報道，這是迄今為止中國政府單次發行最大規模的外幣主權債券，也是第一筆在法國定價發行並上市的中國主權債券，傳遞中國全方位高水平開放的信息。

馬克龍在會面中表示，完全贊同習近平對深化法中合作提出的看法。法中在許多重大國際問題上持相同立場，在當前國際形勢下，法中作為兩個大國，負有特別重要的責任，法國加強同中國的對話和合作，具重要示範作用；對雙方之間的一些分歧，法方願本着互相尊重的精神處理。

會談後，兩國元首共同見證多項合作文件的簽署，涉及航空航天、核能、應急管理、文化遺產、農業、工業、自然保護、金融等領域。路透社引述一名中國官員表示，合作文件涉及價值150億美元（約1170億港元），其中包括20間法企獲准向中國出口禽肉、牛肉和豬肉產品。兩人又一同會見記者，發表《中法關係行動計劃》等。

盼明年簽中歐投資協定

新華社昨日下午公布共29條的《中法關係行動計劃》全文，其中雙方承諾為對方企業提供公平競爭和非歧視待遇，鼓勵兩國金融市場雙向開放，並同意加強農業全方位合作。中國將支持航企購買法國空巴的飛機，雙方將推進A350機型完成和交付中心項目。兩國將以剛剛共同發布的第二批「中法工業合作示範項目清單」為基礎，繼續選定雙方在第三方市場可共同承擔的項目，特別是在亞洲和非洲。計劃還強調，中法將推進雙邊貿易和雙向投資。雙方致力2020年達成一份「符合2019年4月中歐領導人會晤聯合聲明體現的雄心水平」的中歐投資協定。這被視作為2014年開始的中歐投資協定談判劃期限。

馬克龍：多次向習表示關切港局勢

另據法新社報道，馬克龍在離開中國的最後一場記者會上被問及有否與習近平談到香港問題。他說跟習近平多次表達法國對香港局勢的關切，且那也是歐洲的關切，「我們一再呼籲對話，克制，降溫」。

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