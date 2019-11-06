學者：中央分散港功能

四中全會可見中央未棄港

全國港澳研究會會員、南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵對本報表示，四中全會中所涉及的「一國兩制」議題，特別提到「完善香港、澳門融入國家發展大局、同內地優勢互補、協同發展機制，推進粵港澳大灣區建設，支持香港、澳門發展經濟、改善民生，着力解決影響社會穩定和長遠發展的深層次問題」，明確表示中央並未放棄香港參與大灣區規劃建設，但由於港澳回歸多年，兩地的地位和世界格局等內外環境均發生變化，對港澳未來的發展亦需重新定位。

稱港對內地經濟貢獻不算高

前解放軍空軍大校、北京航空航天大學戰略問題研究中心主任王湘穗稱，就世界第二大經濟體而言，GDP佔比僅為全國3.8%的香港，對中國經濟發展貢獻沒想像那麼高。他說，香港在回歸後因作用變化出現衰落，這次的社會動盪後，深圳成立了社會主義先行示範區，澳門也向中央申請建設人民幣離岸市場和證券市場，「原本在香港籃子裏的雞蛋在被逐步掏出來。對於國家而言，香港作用並非沒有替代，但對香港百姓而言則是利益相關」。