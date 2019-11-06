大灣區領導小組會議 料調整原有涉港規劃

明報記者

今年2月出爐的大灣區規劃綱要細則中，對於香港的定位是「鞏固和提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐地位、國際資產管理中心及風險管理中心功能」。另外「建設亞太國際法律及爭議解決服務中心，打造更具競爭力的國際大都會」。

不過北京消息人士透露，由於香港反修例風波引發社會動盪，或會減慢香港融入大灣區進程與自身建設和發展，故本次大灣區領導小組會議將涉及調整現有的香港大灣區規劃，至於如何調整等具體內容則未有透露。

央行撐星洲成人民幣交易中心

澳門近月已向中央提出申請建設人民幣離岸交易市場和證券市場的規劃，但原本的大灣區規劃綱要中，關於澳門定位並無相關表述。昨日，央行副行長潘功勝表示，支持新加坡離岸人民幣市場成為人民幣交易國際金融中心之一。這意味着，香港原有的世界最大人民幣離岸金融中心的地位，或因此動搖。

此外消息人士還表示，本次會議亦將涉及大灣區融合治理的相關議題，但該消息人士並未就此向記者解讀。不過在前日（4日），廣東省委組織部與省人力資源和社會保障廳聯合印發「招錄緊缺專業公務員公告」，首次披露在大灣區框架下，港澳人士投考內地公務員的招錄條件。

根據公告，港澳人士報考內地公務員，須為內地全日制大學畢業的2020年應屆優秀港澳學生，由就讀學校黨組織審核。並要「擁護中華人民共和國憲法，擁護中國共產黨領導和社會主義制度，維護祖國的統一、安全、榮譽和利益」，還要具有良好的政治素質和道德品行、在校成績優良等。

投考者須在內地大學畢業

按照內地錄用大學選調生的慣例，一般會被直接安排到村級任職兩年，進行基層鍛煉，及堅決杜絕政治傾向有問題、品行不端正、廉潔操守不過關的人員進入公務員隊伍。上述公告中亦規定「因犯罪受過刑事處罰的人員」等7種類型人員不得納入招錄範圍。

消息人士稱，訂定港澳人士投考內地公務員的條件，意味着大灣區的整體運行框架已建設完成，未來將聚焦在既有框架下的人員培訓和治理等。相信隨着大灣區人才的相互交流，會使三地之間在文化、法律等諸多層面的差異，逐步縮小至完全彌合。