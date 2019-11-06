北斗三系統私家軌道組網完成

新華社報道，IGSO軌道被稱為北斗「獨家」軌道，布局3顆衛星。其軌道設計位置為經度118度，剛好在中國上方。在國際上，無論美國的全球定位系統 （GPS）、俄羅斯的格洛納斯系統（GLONASS）都沒有設計該軌道的衛星部署。該衛星總設計師陳忠貴介紹，衛星搭載了試驗用的新型原子鐘，能夠更好提高時間精度。

第49顆北斗昨發射 明年全球組網

2017年11月5日，北斗三號第一、第二顆組網衛星順利升空入軌，開啟北斗系統全球組網時代。科技人員兩年內又完成16次發射，將24顆北斗三號組網衛星和2顆北斗二號備份衛星送入預定軌道，後續還將發射6顆北斗三號組網衛星，全面建成北斗全球系統。

中國於20世紀後期開始探索發展衛星導航系統，形成「三步走」戰略，即2000年年底建成北斗一號系統，向中國提供服務；2012年年底建成北斗二號系統，向亞太地區提供服務；2020年前後建成北斗三號系統，向全球提供服務。