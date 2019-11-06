上海今年7月起實施生活垃圾分類制度，多款分類垃圾桶也出現在進博會會場。昨在開幕式前為國內外嘉賓提供咖啡茶點簡易早餐，飽腹後，手中的空紙杯、杯中濕茶包、點心包裝紙如何處理，都令嘉賓犯難，對着藏有垃圾桶的圓柱形枱不知如何是好。這枱面有4個洞口，分別標明供丟棄乾、濕兩種垃圾，不熟悉垃圾分類規則的嘉賓每次扔東西前，都會不由得停頓幾秒，露出思考或困惑的神情。不過現場工作人員非常樂於「打救」，會手把手指導或直接幫助來賓分開杯蓋、杯身甚至拆開茶包分別丟棄。為推廣垃圾分類理念，在新聞中心還專門設有VR體驗區，讓記者透過VR小遊戲學習垃圾正確分類。

信「電子頭箍」是好東西

近日一款稱可提高學生專注力的「電子頭箍」產品惹爭議的美國新創公司BrainCo亦有參加進博會，對早前報道質疑頭箍對學生實施監控、疑違反人權，BrainCo銷售經理許大柱表示非常無奈，稱唯有等風波過去，堅信頭箍「本身是好的東西」。許大柱稱，設計該款頭環的出發點一是為幫助提高教師的教學質素，二是透過「神經反饋訓練」提升學生的專注力。又稱進入中國之前，頭箍已在美國、巴西、墨西哥等10多個國家的學校應用多年，未曾受到類似質疑。他又讓記者現場體驗「賦思頭環」，頭環連接一款名為「Focus Now!」的App，能對使用者提出有針對性的專注力訓練計劃。

金鑽馬桶 128萬美元

進博會展出大批奢侈品，包括一個鑲有4萬多粒鑽石的黃金馬桶（圖右），製造商MATRO GBJ旗下珠寶品牌冠玲瓏表示，馬桶採用獨特鑲嵌技術，將40,815粒、總計334.68卡的鑽石鑲嵌在防彈玻璃材質的物料上，馬桶的其他部分為鍍金，市場總價為1,288,677美元。該展品將申請健力士世界「最多鑽石坐便器蓋板」新紀錄。此外，還展出了一把鑽石吉他（圖左），上面鑲嵌有400卡鑽石，含有1.6公斤的18K白金，估計價值約為200萬美元。

（澎湃新聞）