與馬克龍同歎法國紅酒牛肉

新華社報道，習近平在法國總統馬克龍陪同下首先來到法國館。馬克龍邀請習近平品嘗法國紅酒和牛肉。在場法國企業紛紛向習表示看好中國市場，希望進一步擴大對華出口。習近平指出，中國消費市場很大，可滿足不同層次的多樣化需求，希望法國企業家展現長遠眼光，同中國加強互利合作。習近平和各國領導人還一同來到中國館，在「創新中國」單元的未來電氣化飛機虛擬集成平台，馬克龍坐進中國商飛大型客機模擬駕駛艙操作。眾領導人還觀看了中國研製的單口徑射電望遠鏡「中國天眼」和「深海勇士」號載人潛水器模型。

學者：中法具多邊合作共識

馬克龍4日至6日來華出席進博會並進行國事訪問。此次馬克龍訪華團隊的人員構成，展現出其政府對歐洲統一利益的考量。在隨訪人員中，歐盟下一任貿易專員菲爾‧霍根、德國教育和研究部長以及德國商界的代表人員也在其中。澎湃新聞引述中國國際問題研究院助理研究員范鄭杰稱，法國目前仍然是西方社會中積極保持與各方對話的獨立力量；從這個角度來看，中法具備多邊主義合作的基礎和共識。