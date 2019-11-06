習宣布開放5措施 「拆牆」非「築牆」 優化營商環境 進博會美商：令人振奮

明報記者 梁思然

稱將降低關稅制度成本

習近平昨發表題為「開放合作 命運與共」的演講指出，經濟全球化是歷史潮流，沒有誰可阻擋「大江大河奔騰向前的勢頭」。習近平表示，世界經濟發展面臨的難題，沒有哪一個國家能獨自解決。他說：「只要平等相待、互諒互讓，就沒有破解不了的難題。應該堅持以開放求發展，堅持『拉手』而不是『鬆手』，堅持『拆牆』而不是『築牆』」，倡議各國共建開放合作、開放創新、開放共享的世界經濟。

習近平提出持續推進更高水平的對外開放5措施，首先是繼續擴大市場開放。他引用一句內地網絡流行語「世界那麼大，我想去看看」說道，「中國市場這麼大，歡迎大家都來看看」，表示會增強國內消費、建設更活躍的國內市場，並將更重視進口的作用，進一步降低關稅和制度成本，培養創新示範區，擴大對各國高質量產品和服務的進口。

其次是繼續完善開放格局，優化營商環境，習強調除放寬外資市場准入，繼續縮減負面清單外，「中國將營造尊重知識價值的環境，完善知識產權保護法律體系」。他還表示會深化多雙邊合作，繼續推進共建「一帶一路」。

美工業巨擘：將更專注中國市場

第二年參展的美國工業巨擘霍尼韋爾（Honeywell）的中國總裁張宇峰對本報表示，聽完習近平的講話感到「很振奮」，感覺中國對跨國、美國公司抱歡迎態度，令他「打消顧慮」，會更專注地做好中國市場。

霍尼韋爾涉足航天航空、石油煉化、智能樓宇、安全和生產力解決方案等業務領域。中國首款國產大型客機C919，就用到霍尼韋爾在今年進博會上的展品之一、飛機的關鍵組件131-9B型APU（輔助動力裝置）。其智能建築系統、智能製造、物流管理、安全防護方面等服務也已進入中國市場。張宇峰說，目前霍尼韋爾中國業務佔其全球業務的8%，中國是其在美國之外最大的市場。

因去年參展反響好，今年霍尼韋爾要求面積約182平方米（約1959平方呎）的展位，比去年大3倍。張宇峰望今年繼續拓展客戶，亦希望將參與進博會作為「常規的事情做下去」。張又表示，雖然中國今年的商業環境比去年差，但公司的業務仍在增長。霍尼韋爾企業傳播部副總裁盧榮透露，從今天（6日）至周五（8日）連續3天的上、下午都有安排簽約活動。

晶片大廠認可內地潛力 盼更緊密合作

中美貿易戰的影響無可避免，但張宇峰表示，過去15年公司在產品本土化方面下了工夫，現時的供應鏈基本在國內或美國以外，受兩國關稅戰影響不大。他稱未來將繼續擴大對中國市場的投資。

美國晶片大廠高通（Qualcomm）技術市場總監李永鋼同樣認可中國市場的潛力，尤其中國今年提前5G商用進程，讓高通看到更大合作空間。高通今年展出多款與中國手機廠商合作、基於高通5G方案發布的手機。李永鋼表示不願評價貿易戰，不過，他指出高通與中國廠商的合作仍十分緊密，「高通希望與中國合作伙伴更快推進5G部署與這項技術的發展」。

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