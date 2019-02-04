「玉兔二號」月球行走突破300米

中新社報道，國家航天局探月與航太工程中心確認，在本月晝工作期，嫦娥四號、玉兔二號工作正常，能量平衡，地面各測控站和中心資料接收及處理正常。搭載中子及輻射劑量探測儀、低頻射電頻譜儀、全景相機、測月雷達、中性原子探測儀、紅外成像光譜儀等各個設備狀態良好，工作正常。

月夜期在即 將進休眠狀態

鑑於月夜期，嫦娥四號着陸器和玉兔二號巡視器均進入休眠狀態不能進行探測，科學家則要在月夜期內，對此前獲取的科學探測資料進行處理分析，並將根據已獲取的巡視器周圍的地形地貌環境資料，制定下個月晝的科學探測目標及規劃後續巡視路線，多方位、多角度、多領域獲取月球背面科學資料。

國家航天局探月與航太工程中心稱，在第11月晝期間，玉兔二號巡視器對多個探測點開展巡視探測，截至目前，巡視器在着陸器西北方向218.11米，累計行走里程突破300米，達到318.621米。