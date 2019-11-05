機長擅邀女乘客進駕駛艙 事發1月 桂林航空：罰終身停飛

女乘客穿非航空制服 舉「V」字手勢

11月3日晚間，微博認證為「知名航空博主」的網友「確認信號」發布微博稱，有無關旅客在商業航班中進入駕駛艙並在駕駛座就座。其配發的圖片顯示，一位穿非航空制服、未戴任何證件的年輕女性，在飛機駕駛艙中單手做「V」字手勢拍照。圖片中還配有「超級感謝機長，實在是太開心了」的文字。在另一張圖片中，可以看到駕駛艙內還有紙質水杯，以及陶瓷茶具等。

網友推測飛行中拍攝

「確認信號」稱，「真不敢相信在商業航班飛行中，讓無關旅客上座的事情發生在中國民航，究竟是不是模擬機，模擬機能不能擺茶具，應該不用多解釋吧？」有關的微博短短一日有過千條評論。

多位網友指出，根據飛行通話頻率、油門位置、存在水杯茶具等細節，基本可以判斷網傳女性是在客機飛行中拍攝的圖片，此舉已經嚴重違反航空運行規章和空防安全規定。

多位網友推測，根據圖片信息，該航班為GT1011航班，由桂林飛揚州，時間為2019年1月4日。微博圖片首發者為網友「Aaaaquarious」。北京青年報搜索「Aaaaquarious」的微博發現，這張今年1月發布、疑似在駕駛艙中拍攝的圖片已經刪除，且微博帳號已經被清空。「Aaaaquarious」的其他微博顯示，她大學期間就讀桂林某學校空乘專業，事發時並非民航工作人員。

這一消息迅速引發網友熱議。民航資深機長陳建國分析稱，從圖片信息判斷，駕駛艙和正常商業客機駕駛艙一致，而地空通話頻率設置、海壓在STD狀態顯示客松處於高空飛行狀態。

資深機長指僅民航局有權罰終身停飛

桂林航空昨日發出聲明表示，經核實，該事件發生於今年1月，決定對當事機長處以終身停飛的處罰。不過陳建國表示，航空公司沒有權力決定是否對一個機長終身停飛，而按照規定僅可解除機長資質並停飛3至6個月，「而且在民航的規章制度上，無終身停飛這一處罰。即便最後是被終身停飛，那也是應是民航局的處罰，不是航空公司的處罰。」