習近平：進博會迎五洲客計天下利

央視新聞報道，習近平昨在晚宴上致辭強調，進博會「交易的是商品和服務，交流的是文化和理念，迎的是五洲客，計的是天下利，順應的是各國人民對美好生活的嚮往」。

首件進館巡邏艇 華企搶閘欲採購

今屆展區設置與上年稍有不同，科技生活展區、品質生活展區和裝備展區，替代了上屆服裝服飾及日用消費品展區、智能及高端設備展區，以及消費電子及家電展區。今年還新增室外展區，展出直升機、特種車輛、部分大型工程機械等，並首次設置面積約25,000平方米的自動駕駛汽車體驗區。

據澎湃新聞報道，此前備受關注的首件進館展品，來自意大利的法拉帝FSD195型高速巡邏艇，一家中國公司表明有意採購。該款高速巡邏艇為首次在亞洲展出，長達20米，寬5米，高6.8米，配置兩台1900馬力的曼恩（MAN）發動機和3個可儲油共5000升的油箱，使其巡航速度可達到35-40節。

報道引述法拉帝集團上海代表處首席代表陳鋼表示，一家上海的集團公司已經清楚表明，有意在進博會期間簽署購艇協議。