四中全會閉幕日「病逝」 任學鋒昨出殯

官方宣死訊翌日即出殯

重慶官方華龍網前晚引述重慶市任學鋒治喪工作小組消息，中共重慶市委副書記任學鋒近日病逝，享年54歲。有關消息並未說明任學鋒所患何病，也沒透露逝世時間。而任學鋒最後一次現身公開場合，是在10月26日出席重慶市委理論學習中心組舉行專題學習會，離官方11月3日宣布其病逝僅相距9日。

昨日網上流出的訃告顯示，任的死亡日期為10月31日，並於「十一月四日上午八時，在北京昌平殯儀館久安廳舉行告別儀式」。其死亡日期是中共十九届四中全會閉幕的日子，從官方宣布任學鋒因病離世，到次日即舉行遺體告別儀式，此做法相當罕見。

涉廣州P2P項目 四中全會疑被約話

本報昨日引述消息人士報道，任學鋒屬跳樓自殺。另有海外網站引述消息稱，由於四中全會在北京的京西賓館舉行，任學鋒去北京開會，即被有關部門約話，涉嫌在廣州任職時一個P2P項目問題。隨後在京西賓館七樓跳下。重慶常務副市長吳存榮，在北京處理後事。不過相關消息並未獲得官方證實。

任學鋒是河北邢台人，長期在天津任職，2004年至2008年，曾任天津市政府駐香港「香港津聯集團有限公司」副董事長、董事長，後擔任天津副市長。2014年8月，任學鋒接替落馬的萬慶良任中共廣東省委常委、廣州市委書記，打破了近30年來廣州「一把手」由當地官員出任的慣例。

2017年2月升任廣東省委副書記兼任廣州市委書記。是中共十八屆、十九屆中央候補委員，一度被視為廣東省長的人選。但在2018年7月，任學鋒不再兼任廣州市委書記。同年10月17日，其平調任中共重慶市委委員、常委、副書記。