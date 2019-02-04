15國結束RCEP談判 李克強：明年簽約 憂華商品傾銷 印度未達協議

新華社報道，李克強在發言中表示，通過共同努力，區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）15個成員國已結束全部文本談判，以及實質上所有市場准入談判。「我們願在此基礎上加快中日韓自貿區談判進程，朝着建設東亞經濟共同體的目標邁進。」他並表示，與會領導人積極評價10+3合作一年來在促進地區經濟社會發展方面取得的成果。另外，李克強高度讚賞RCEP談判取得重大突破，致力於2020年簽署協議，促進地區貿易和投資自由化便利化。

願加快中日韓自貿區談判

對於RCEP，東南亞國家原本希望，至少能在昨天宣布一項臨時性協議。但印度一直擔心中國商品將大量傾銷。路透社報道，泰國總理府發言人納勒蒙（Narumon Pinyosinwat）表示，談判人員前天晚上會談，試圖達成協議。但印度提出新訴求，「我們尚未達成結論。一旦達成就會宣布。各國部長仍在討論一些關鍵議題。簽字估計要到明年2月」。

知悉新德里談判的消息人士說，新要求是上周提出的，但「很難滿足」。印度總理莫迪接受《曼谷郵報》專訪說，他仍致力推動RCEP談判工作，但他強調若要印度開放龐大市場，相應的領域也應對印度開放，讓印度商家從中受惠。

外交部新聞發言人耿爽昨日在例行記者會上表示，目前的進展與各方期待可能還有一定差距，但各方已原則上承諾於明年簽署協定，這還是令人鼓舞的。耿爽說，在當前單邊主義和保護主義抬頭的背景下，各方上述決定對外發出了東亞國家支持多邊主義、支持自由貿易的積極信號。

外交部：證東亞國家撐多邊主義

外交部副部長樂玉成昨日也表示，涵蓋亞洲的貿易協議談判已有突破，將成為全球範圍最廣的貿易協議，不過他稱與印度的磋商仍在進行中。今年將就幾個問題完成協商。

中國東盟聯合宣言 推鐵路互聯互通

昨日，中國與東盟發表聯合宣言，還公布《中國-東盟關於『一帶一路』倡議同〈東盟互聯互通總體規劃2025〉對接合作的聯合聲明》、《中國-東盟智慧城市合作倡議領導人聲明》、《深化中國—東盟媒體交流合作的聯合聲明》三份工作文件。

耿爽稱有助雙方加快推進現有經濟走廊和中泰鐵路、中老鐵路、雅萬高鐵等運輸通道建設，為本地區實現全面互聯互通增添新動力，也有助於實現中國與東盟各國發展規劃有效對接，推動中國-東盟關係進一步提質升級。

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