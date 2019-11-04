稱反修例下生意減 內地客「助渡難關」 首屆效果好 港商加碼進博會

明報記者 梁思然

稱港市場小 內地客源穩定

曾參與去年首届進博會的常康健工房董事黃達勝（圖）表示，去年為期5日的展會，公司獲得了約10個客戶的訂單，會後又陸續與另外10多個留下了聯繫方式的客戶合作。在出發去上海之前，黃達勝在其觀塘辦公室接受本報訪問表示，首屆參展效果非常好，「讓他們（內地民眾）真正認識到（常康健保健品）是好產品」，因此今年再次參會，並要求多一個展位。

黃達勝2014年創辦常康健，翌年藉天津工展會的機會首次將產品帶入內地。由於保健產品在內地歸入藥品類管理，常康健的產品尚未取得藥物批准文號，不能在內地藥店上架銷售，現時與內地的交易主要通過跨境電商平台完成。

受惠跨境電商新政

常康健的產品在華潤堂全線有售，不過黃達勝稱，保健品在本土的市場不大，目前更穩定的客源來自內地。此外，黃表示，受近幾個月以來的反修例運動影響，常康健在元朗、沙田等地區的生意減半，不過因此內地客戶更積極對接，有心助其渡過難關，「相信進博會更是個好機會」。

儘管內地未放寬保健品進口的政策，跨境電商方面的系列新政令常康健受惠。常康健採取的是先在內地保稅區備貨，電商平台根據訂單向海關申報、驗核及辦理通關，再直接從保稅區發貨的模式。內地去年下半年起出台系列跨境電商零售進口新政策，包括增設跨境電商綜合試驗區、完善監管、擴大商品種類和購物額、降低稅費等。新政下，黃達勝感覺與跨境電商平台的溝通更容易，交易更便利，出貨效率提高。

47港企參與 20屬回頭客

根據香港貿易發展局數據，今年有47家港企參加進博會，其中20家為第二次參展。展區面積達1432平方米（約15,413平方呎），遠超去年的800平方米。貿發局對本報表示，該局去年率領37家港企參與首屆進博會，包括15家參與「香港服務業展區」的展商和22家參與「香港產品展區」的展商，不少展商均取得理想的參展成果。

貿發局認為，多年來許多香港產品及服務在內地甚具知名度，例如食品安全可靠，品質有保證；專業服務也具有世界一流水準，兩者在內地均有龐大市場需求。「配合內地向世界開放進口市場的政策，希望參展商透過大會接觸更多潛在買家，拓展內地市場，找到新的發展空間。」